Législative partielle dans le Tarn-et-Garonne : quels sont les candidats qualifiés au 2e tour ?

L'alliance entre l'UDR d'Eric Ciotti et le RN, en ballottage favorable, tentera ce dimanche de conserver son siège lors d'une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, face à une candidate PS, soutenue par le PRG, Renaissance, LFI et les Ecologistes.

C’est une élection aux multiples enjeux. Après l’annulation par le Conseil constitutionnel de l’élection de Brigitte Barèges (UDR) pour des irrégularités dans le financement de sa campagne, une législative partielle a été organisée dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne. Pierre-Henri Carbonnel (UDR/RN) et Cathie Bourdoncle (PS), vice-présidente du conseil départemental, se sont qualifiés pour le second tour en totalisant respectivement 29,25% et 24,3% dimanche dernier.

Le choix décisif des électeurs des républicains

Brigitte Barèges, maire de Montauban de 2001 à 2021, élue députée en 2024 avec l'étiquette UDR, le parti d'Eric Ciotti, et avec le soutien du RN, a donc été déclarée inéligible en juillet par le Conseil constitutionnel pour financement illicite de sa campagne. Son suppléant d'alors Pierre-Henri Carbonnel, un agriculteur de 35 ans, brigue aujourd'hui sa succession à l'Assemblée nationale et défend une ligne «ferme sur la sécurité et pour la défense du pouvoir d'achat».

En face, la socialiste Valérie Rabault avait été battue en 2024 par Brigitte Barèges après avoir été députée de 2012 à 2024. Si sa candidature était attendue, Valérie Rabault a finalement renoncé au profit de Cathie Bourdoncle. Vice-présidente du conseil départemental du Tarn-et-Garonne et investie par le PS, elle a obtenu le soutien de Carole Delga, du PRG et de Place publique. Cathie Bourdoncle, 59 ans, qui considère les candidats UDR/RN comme ses «ennemis», a fixé «deux priorités» à son programme : «le pouvoir d'achat et la santé».

Désormais les regards sont tournés vers le LR Bernard Pécou, arrivé troisième et éliminé au soir du premier tour avec 17,55% des suffrages, un conseiller départemental fermement opposé au RN, qui s'est pour l’heure refusé à donner une consigne de vote. Mais le chef de son parti, Bruno Retailleau, a pour sa part appelé les électeurs LR à voter contre la gauche. Suivront-ils la ligne du président du parti ou celle de l'élu local ? Les électeurs LR joueront ainsi un rôle clé au second tour pour déterminer le gagnant de cette élection.