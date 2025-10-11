Maine-et-Loire : un homme condamné à six mois de prison pour avoir volé le toit de toilettes publiques

Condamné à six mois de prison sous bracelet électronique, un homme de 23 ans avait volé le toit en cuivre des toilettes publiques de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) pour en tirer profit.

À Angers, un homme de 23 ans a été condamné vendredi à six mois de prison, à purger avec un bracelet électronique, pour avoir dérobé le toit en cuivre des toilettes publiques de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) le 2 août 2024. Un vol motivé par l’appât du gain, car le cuivre devait être revendu pour en tirer une belle somme, comme le rapporte Ouest-France.

Son cousin, complice et déjà condamné à un an ferme, avait reconnu les faits. «Lui aussi il y était, c’est même lui qui m’y a forcé!», avait tenté de se défendre le prévenu.

Trahi par son ADN

L’affaire a mobilisé les gendarmes pendant un an. Les deux hommes ont été trahis par une carte d’identité retrouvée sur place et par leurs traces ADN. «C’est la faute à pas de chance finalement», a ironisé le président du tribunal.

Les enquêteurs ont aussi noté un appel à une société de récupération de métaux passé dès le lendemain du vol. Malgré les dénégations du prévenu et la défense de son avocat, les indices s’accumulaient. Absence d’activité téléphonique la nuit du vol, échanges avec son cousin la veille et témoignages de voisins évoquant des bruits métalliques ont alourdi le dossier des deux cousins.