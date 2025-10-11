«N’ouvrez pas la cathédrale» : une mystérieuse lettre dénonçant une attaque au couteau dans Notre-Dame de Paris retrouvée

Un message anonyme, découvert vendredi 10 octobre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, a mobilisé les forces de sécurité avant la réouverture du monument au public.

Des prospections de routine qui mènent à une découverte inquiétante. Selon la Préfecture de Police de Paris, un courrier évoquant une attaque au couteau dans la cathédrale parisienne de Notre-Dame a été retrouvé ce vendredi aux alentours de 17 heures par les équipes de sécurité de l’édifice, alors que celles-ci effectuaient des vérifications d'usage.

Le message, qualifié d’«anonyme» et considéré suffisamment inquiétant pour justifier une levée de doute, faisait état d'une possible attaque au couteau lors de la réouverture du monument parisien ce samedi 11 octobre d'après le Figaro qui précise le contenu : «N’ouvrez pas la cathédrale le 11 et 12 octobre il y aura des visiteurs étrangers qui, grâce à l’aide d’autres visiteurs, ont déjà caché des couteaux dans la cathédrale ces derniers jours, ils feront un carnage. N’ouvrez pas la cathédrale SVP.»

«écarter tout risque»

Une inspection conjointe a aussitôt été menée par le service de sécurité de la cathédrale, la Direction de l’ordre public et de la circulation, ainsi que des effectifs de la préfecture de Police.

Les vérifications des enquêteurs ont permis «d’écarter tout risque», est-il dans leur missive officielle. La cathédrale a donc pu rouvrir ses portes au public ce samedi matin «régulièrement et sans incident».

Les forces de l’ordre, appuyées par des militaires de la Force Sentinelle, restent néanmoins déployées en permanence pour assurer la sécurité du site, symbole majeur de la capitale. Les responsables de Notre-Dame se réservent le droit de déposer plainte d'après la préfecture.