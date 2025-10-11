Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : les images impressionnantes d'un homme évacué par hélicoptère au-dessus de l’Arc de Triomphe (Vidéo)

Le septuagénaire a finalement été hélitreuillé puis acheminé vers l’hôpital, au terme de plusieurs rotations. [Capture d'écran X / @MA_Jamet]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un hélicoptère des pompiers de Paris a évacué ce vendredi 10 octobre un septuagénaire blessé de l'Arc de Triomphe, offrant aux passants des images aussi rares qu’impressionnantes.

Hélitreuillage avec vue. Dans la soirée du 10 octobre, le ciel parisien a été fendu par un hélicoptère des pompiers de Paris donnant lieu à des images spectaculaires filmées et relayées sur les réseaux sociaux. Les Parisiens résidant à proximité de l’Arc de Triomphe (8e arrondissement), ont ainsi pu assister, au sol, à une manœuvre technique visant à secourir un septuagénaire blessé.

D'après les secours, qui se sont confiés au Parisien, «un septuagénaire» a fait une chute sur la terrasse de l’Arc de Triomphe aux alentours de 18 heures. Sérieusement blessé, «il devait absolument être évacué de manière horizontale», ont souligné les pompiers, qui se sont montrés rassurants quant à l'état de santé du blessé, dont les jours ne sont pas en danger.

Une configuration complexe

«La configuration du lieu», ne permettait pas une extraction de ce genre, ont encore expliqué les experts des interventions dans des endroits difficiles d’accès du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux) qui ont néanmoins tout tenté avant de dépêcher un hélicoptère pour transférer le blessé dans une unité de soins.

Le septuagénaire a finalement été hélitreuillé puis acheminé vers l’hôpital, au terme de plusieurs rotations. Une opération spectaculaire, immortalisée par des images peu ordinaires, dont les pompiers ont salué le bon déroulement.   

