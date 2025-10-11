Toute l’actu en direct 24h/24
En directReconduction de Sébastien Lecornu : Bruno Retailleau confirme aux parlementaires LR qu'il ne participera pas au gouvernement du Premier ministre

Sébastien Lecornu a été renommé, vendredi soir, Premier ministre par Emmanuel Macron. La France insoumise, le Parti communiste français et le Rassemblement national ont immédiatement promis de censurer le prochain gouvernement. Suivez notre direct.
Alerte
Sébastien Lecornu se rend samedi dans un commissariat de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), annonce Matignon

Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rendra samedi en fin de matinée dans un commissariat de l'Haÿ-Les-Roses, dans le Val-de-Marne, au lendemain de sa reconduction dans ses fonctions par le président Emmanuel Macron, a annoncé Matignon.

"Le Premier ministre se rendra ce matin à 11h30 au commissariat de police nationale de l'Haÿ-les-Roses", ont dit ses services, dans préciser si le chef du gouvernement y prendrait la parole publiquement.

Alerte
Retailleau et Larcher défavorables à la participation de LR au gouvernement Lecornu (aux parlementaires)

Le patron des Républicains Bruno Retailleau et le président du Sénat Gérard Larcher se sont dits samedi défavorables à une participation du parti au prochain gouvernement de Sébastien Lecornu lors d'une réunion des parlementaires LR, ont indiqué à l'AFP des participants.

"Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas participer", a affirmé le ministre de l'Intérieur démissionnaire au lendemain de la décision d'Emmanuel Macron de renommer Sébastien Lecornu à Matignon, assurant que lui-même "n'ira pas dans ce gouvernement".

Une visio-conférence aura lieu à 8h30 pour les sénateurs LR

Les sénateurs LR se réuniront pour une visio-conférence à 8h30. 

Le PS censurera Lecornu en l'absence de "suspension immédiate et complète" de la réforme des retraites

Le Parti socialiste, dont les votes seront décisifs pour la survie du gouvernement de Sébastien Lecornu, a affirmé samedi qu'il censurerait le Premier ministre en l'absence "d'une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites".

"Nous rappelons de manière très claire ce soir au Premier ministre que s'il n'y a pas dès sa déclaration de politique générale la confirmation de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons", a déclaré à l'AFP le secrétaire général du PS Pierre Jouvet.

Une très large majorité des députés LR se prononce pour un "soutien" à Lecornu

Une très large majorité des députés Les Républicains s'est prononcée vendredi soir au cours d'une réunion pour un "soutien" à Sébastien Lecornu, tout juste reconduit à Matignon, selon un des participants à l'AFP.

"Lors de la réunion de groupe LR, 41 députés ont pris la parole, trois ont émis des réserves, le reste s'est prononcé en faveur du soutien à Lecornu", a détaillé cette source.

"En renommant Sébastien Lecornu, le Président de la République donne une chance à la stabilité", a écrit sur X le député LR Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe à l'Assemblée, à l'issue de la réunion.

