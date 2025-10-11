Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rendra samedi en fin de matinée dans un commissariat de l'Haÿ-Les-Roses, dans le Val-de-Marne, au lendemain de sa reconduction dans ses fonctions par le président Emmanuel Macron, a annoncé Matignon.

"Le Premier ministre se rendra ce matin à 11h30 au commissariat de police nationale de l'Haÿ-les-Roses", ont dit ses services, dans préciser si le chef du gouvernement y prendrait la parole publiquement.