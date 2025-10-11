Les Républicains ont décidé samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant uniquement à apporter "un soutien texte par texte" à l'exécutif, lors d'un bureau politique, instance qui regroupe les principales personnalités du parti.

"Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement", tout en soulignant "qu'à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement", a indiqué le parti dans un communiqué, précisant que cette décision avait été adoptée "à une large majorité"