Le PS censurera Lecornu en l'absence de "suspension immédiate et complète" de la réforme des retraites

Le Parti socialiste, dont les votes seront décisifs pour la survie du gouvernement de Sébastien Lecornu, a affirmé samedi qu'il censurerait le Premier ministre en l'absence "d'une une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites".

"Nous rappelons de manière très claire ce soir au Premier ministre que s'il n'y a pas dès sa déclaration de politique générale la confirmation de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons", a déclaré à l'AFP le secrétaire général du PS Pierre Jouvet.