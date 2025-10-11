Les Républicains ont décidé samedi de ne pas participer au gouvernement de Sébastien Lecornu, s'engageant uniquement à apporter "un soutien texte par texte" à l'exécutif, lors d'un bureau politique, instance qui regroupe les principales personnalités du parti.
"Le bureau politique affirme un soutien texte par texte au gouvernement", tout en soulignant "qu'à ce stade, la confiance et les conditions ne sont pas réunies pour que Les Républicains participent au gouvernement", a indiqué le parti dans un communiqué, précisant que cette décision avait été adoptée "à une large majorité"
«Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème», a assuré Sébastien Lecornu.
Pour son premier déplacement officiel en tant que Premier ministre, Sébastien Lecornu a choisi de se rendre au commissariat de police de L'Haÿ-les-Roses ce samedi : «Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème», a-t-il martelé.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a souhaité samedi nommer "un gouvernement libre", comprenant des personnalités "avec des sensibilités partisanes mais pas emprisonnées par les partis", en répétant qu'il n'avait pour lui-même "pas d'agenda" ni "d'autre ambition que de sortir de ce moment" qu'il a jugé "assez pénible pour tout le monde".
"Je ferai mon devoir et je ne serai pas un problème", a-t-il répété, à l'issue d'un déplacement au commissariat de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), en rappelant qu'il n'était pas "là pour faire la morale" mais n'avait "pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats" pour reprendre Matignon.
«Je n'ai pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats», a précisé Sébastien Lecornu lors de son premier déplacement officiel au commissariat de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) ce samedi. Il est revenu sur sa reconduction au poste de Premier ministre.
«Ce qui est ridicule, c'est le spectacle que l'ensemble de la vie politique est en train de tenir», a martelé Sébastien Lecornu lors de son premier déplacement officiel au commissariat de L'Haÿe-les-Roses (Val-de-Marne) ce samedi.
Les sénateurs LR sont favorables à "un soutien sans participation" au gouvernement de Sébastien Lecornu, a assuré samedi leur patron Mathieu Darnaud, lors d'un bureau politique du parti en s'exprimant en leur nom, a indiqué à l'AFP son entourage.
"Nous sommes favorables à un soutien texte par texte", a ajouté le sénateur, estimant que "toutes les conditions n'étaient pas réunies" pour que Les Républicains entrent au sein du prochain exécutif. Cette position, qui n'est pas partagée par de nombreux députés du parti, continuait samedi d'être débattue au sein des instances de LR.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu se rendra samedi en fin de matinée dans un commissariat de l'Haÿ-Les-Roses, dans le Val-de-Marne, au lendemain de sa reconduction dans ses fonctions par le président Emmanuel Macron, a annoncé Matignon.
"Le Premier ministre se rendra ce matin à 11h30 au commissariat de police nationale de l'Haÿ-les-Roses", ont dit ses services, dans préciser si le chef du gouvernement y prendrait la parole publiquement.
Le patron des Républicains Bruno Retailleau et le président du Sénat Gérard Larcher se sont dits samedi défavorables à une participation du parti au prochain gouvernement de Sébastien Lecornu lors d'une réunion des parlementaires LR, ont indiqué à l'AFP des participants.
"Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas participer", a affirmé le ministre de l'Intérieur démissionnaire au lendemain de la décision d'Emmanuel Macron de renommer Sébastien Lecornu à Matignon, assurant que lui-même "n'ira pas dans ce gouvernement".
Les sénateurs LR se réuniront pour une visio-conférence à 8h30.
Le Parti socialiste, dont les votes seront décisifs pour la survie du gouvernement de Sébastien Lecornu, a affirmé samedi qu'il censurerait le Premier ministre en l'absence "d'une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites".
"Nous rappelons de manière très claire ce soir au Premier ministre que s'il n'y a pas dès sa déclaration de politique générale la confirmation de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons", a déclaré à l'AFP le secrétaire général du PS Pierre Jouvet.
Une très large majorité des députés Les Républicains s'est prononcée vendredi soir au cours d'une réunion pour un "soutien" à Sébastien Lecornu, tout juste reconduit à Matignon, selon un des participants à l'AFP.
"Lors de la réunion de groupe LR, 41 députés ont pris la parole, trois ont émis des réserves, le reste s'est prononcé en faveur du soutien à Lecornu", a détaillé cette source.
"En renommant Sébastien Lecornu, le Président de la République donne une chance à la stabilité", a écrit sur X le député LR Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe à l'Assemblée, à l'issue de la réunion.
En renommant @SebLecornu, le Président de la République donne une chance à la stabilité.
Le Premier ministre doit maintenant bâtir un compromis pour doter la France d'un budget. C'est notre première urgence. Elle est vitale. Tous les parlementaires doivent être à la hauteur. 🇫🇷
