Rond-point ou giratoire : quelles sont les différences et les règles de circulation à connaître ?

Que ce soit en ville ou dans des zones rurales, les automobilistes sont souvent amenés à emprunter des carrefours. Attention, ceux-ci peuvent être soit des giratoires, soit des rond-point, changeant totalement les règles à appliquer.

Une règle à connaître pour rouler sur les routes françaises. Entre carrefour giratoire et rond-point, les priorités diffèrent totalement, même si le lieu peut sembler comparable. Voici les erreurs à ne pas commettre à l'approche de ceux-ci.

On les appelle grossièrement «ronds-points». Pourtant, il existe bien deux types de carrefours différents : les giratoires et les ronds-points. Sur ces derniers, on constate l'absence de marquage au sol et de panneau de signalisation. Cela signifie que chaque personne au sein du carrefour doit respecter la priorité à droite et donc laisser passer les personnes voulant s'engager au sein du rond-point.

Les giratoires, souvent jugés plus intuitifs

Il existe une exception à cette règle : les ronds-points dotés de feux de circulation. Lorsque ceux-ci sont actifs, ils redistribuent la priorité. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que lorsque ceux-ci sont en panne, la priorité à droite est de nouveau appliquée.

A l'inverse, les giratoires, eux, sont dotés d'un marquage au sol en pointillé au niveau de chaque entrée et d'un panneau indiquant un «cédez le passage» à chaque automobiliste hors du carrefour. Toutes les personnes qui y circulent ont donc la priorité et pour le rejoindre, il faut attendre qu'aucune voiture n'y roule. A noter qu'en France, la majorité des croisements entre plusieurs routes forment des giratoires et non des ronds-points.

Que ce soit à l'approche d'un giratoire ou d'un rond-point, l'automobiliste doit également respecter les règles de placement sur la chaussée. Selon la direction que l'on s'apprête à prendre, il faut se mettre sur la file la plus à droite (pour la ou les premières sorties), celle du milieu pour continuer tout droit et celle de gauche pour faire demi-tour ou aller à gauche.

Les ronds-points, une spécialité française... mal enseignée

Il est également essentiel de bien utiliser ses clignotants : à gauche ou à droite selon son intention de départ et toujours à droite, quelques secondes avant de prendre la sortie.

En 2016, un sondage d'OpinionWay révélait que ces différentes règles n'étaient pas vraiment assimilées par les automobilistes français : 93% des interrogés avouaient ne pas savoir pas où se placer, que ce soit avant l’entrée dans le rond-point, ou au moment de prendre la sortie. Une information d'autant plus inquiétante que la France est, de loin, le pays comptant le plus de ronds-points sur son sol avec un total de 42.986, selon DiscoverCars.com.