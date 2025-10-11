Tempête Jerry : les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy placées en vigilance orange «fortes pluies» et «orages»

La tempête Jerry continue de faire des dégâts dans les Caraïbes. Ainsi, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance orange «fortes pluies» et «orages» ce samedi.

Restez sur vos gardes. Si vous habitez les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il faudra rester très vigilant lors de vos sorties puisque Météo-France les a placées en vigilance orange «fortes pluies» et «orages» pour la journée de ce samedi.

@Météo-France

«Le risque d'averses parfois fortes perdure avant une amélioration sensible ce samedi à la mi-journée (heure locale)», ajoute Météo-France.

«Les cellules orageuses, qui se sont développées à l'ouest de Saint-Martin et d'Anguilla gagnent nos îles. Les averses sont fréquentes, parfois fortes et durables, et accompagnées d'orages. Les cumuls attendus sont de l'ordre de 100 mm jusqu'à 150 mm entre ce soir et samedi matin, la plus grande partie pouvant tomber en quelques heures seulement. Une amélioration sensible est attendue demain samedi à partir de la mi-journée», annonçait le site de prévision météorologique dans son dernier bulletin, vendredi soir.

La tempête Jerry est également passée par la Guadeloupe, faisant un mort sur l'île.