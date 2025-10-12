Arnaque à l’appel ARCEP : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Depuis plusieurs mois, de faux agents de l'Arcep effectuent des démarchages téléphoniques frauduleux afin de dérober les données personnelles de leurs victimes.

Attention en décrochant votre téléphone. Depuis quelques mois, des particuliers sont visés par des escrocs se faisant passer pour des agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Le but ? Dérober les informations personnelles de leurs interlocuteurs.

Face à cette pratique, le «gendarme des télécoms» avait alerté les utilisateurs sur son site internet à l'aide d'un communiqué publié le 2 septembre dernier. «Vous avez récemment reçu un appel de la part de l’Arcep ? Attention, il s’agit d’une fraude !! N’y donnez pas suite, l’Arcep ne contacte pas les consommateurs par téléphone», écrivait l’institution.

Ce message intervenait après la réception d'environ 200 signalements en lien avec ce genre d’attaques.

Un mode opératoire millimétré

Selon l’Arcep, les criminels indiquent à leurs victimes que leur identité a été usurpée, «puis elles font croire à un transfert de l’appel, se faisant passer pour la police dans un second temps afin de recueillir des informations personnelles».

Début octobre, l’une des victimes de ce système s’est confiée sur son expérience à la radio Ici. Mi-septembre, Jean-Yves a reçu un appel d'une femme prétendant représenter l'Arcep. Après l'avoir informé de l’usurpation de son identité, «cette dame me demande si je veux porter plainte, à cela je réponds oui», a-t-il expliqué.

Il est ensuite contacté par un faux policier qui lui indique qu’il sera rappelé le lendemain par le procureur. Alors que Jean-Yves soupçonne l’escroquerie, il décide de se rendre à la gendarmerie. Une fois sur place, il est joint par le faux procureur, mais dès que l'escroc apprend qu'il est sur haut-parleur, il «raccroche aussitôt».