Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.
Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".
Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi.
De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".