Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.

Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".