Sébastien Lecornu est à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif.

Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.