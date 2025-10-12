Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif.
Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.
Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi, a précisé une source proche du dossier.
Le Premier ministre @SebLecornu m’a proposé d’intégrer son gouvernement.
J’ai refusé en conscience, les conditions n’étant pas réunies pour prendre soin de la santé des Français & de nos soignants. Comme député de l’Isère je serai un acteur vigilant des choix budgétaires à venir.
— Dr. Yannick Neuder (@yannickneuder) October 12, 2025
Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.
Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".
Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi.
De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".