En directCrise politique : Sébastien Lecornu est à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron

Le Premier ministre rencontrera le chef de l'Etat dans la soirée. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu doit former son gouvernement dans les prochaines heures, afin de déposer un projet de budget au plus vite au Parlement. Le temps presse pour le Premier ministre, menacé de censure par le PS, le Rassemblement national et La France insoumise. Suivez notre direct.
Alerte
Sébastien Lecornu est à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif. 

Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.

«Je prends un autre chemin en décidant de ne pas rester au gouvernement», annonce Agnès Pannier-Runacher

Alerte
Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi

Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi, a précisé une source proche du dossier. 

Le député de l'Isère a «refusé» d'intégrer le gouvernement de Sébastien Lecornu
Déclaration
Hervé Marseille (UDI) estime possible une censure de Sébastien Lecornu dès "cette semaine"

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.

Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".

Sébastien Lecornu n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi. 

De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".

