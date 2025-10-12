Gouvernement Lecornu 2 : Laurent Nuñez à l'Intérieur, Amélie de Montchalin aux Comptes publics, Gérald Darmanin à la Justice... Voici la liste complète des ministres

Après une longue semaine d'incertitude et la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre après sa démission, le nouveau gouvernement été dévoilé ce dimanche soir.

Deux jours après la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, l'Elysée a dévoilé ce dimanche la liste des 34 ministres du nouveau gouvernement.

Premier ministre

Sébastien Lecornu

Ministre de l'Intérieur

Laurent Nuñez (Renaissance)

Ministre des Armées et des anciens combattants

Catherine Vautrin

Ministre du Travail

Jean-Pierre Farandou

Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations Internationales sur le climat et la nature

Monique Barbut

Ministre de la Justice et Garde des sceaux

Gérald Darmanin (Renaissance)

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Roland Lescure

Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat

Serge Sapin

Ministre de l'Agriculture, de l'agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire

Annie Genevard (LR)

Ministre de l'Éducation nationale

Édouard Geffray

Ministre de l'Europe et des Affaire étrangères

Jean-Noël Barrot

Ministre de la Culture

Rachida Dati (LR)

Ministre de la Santé, de l'Autonomie et des personnes handicapées

Stéphanie Rist (RE)

Ministre des Outre-Mer

Naïma Moutchou (Horizons)

Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation

Françoise Gatel

Ministre de l'action et des Comptes publics

Amélie de Montchalin (Renaissance)

Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Espace

Philippe Baptiste

Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative

Marina Ferrari (MoDem)

Ministre des Transports

Philippe Tabarot (UMP)

Ministre chargé de la ville et du Logement

Vincent Jeanbrun (LR)

Ministre chargé des Relations avec le parlement

Laurent Panifous

Porte-parole du gouvernement

Maud Bregeon (Renaissance)

Ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations

Aurore Bergé (Renaissance)

Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur

Marie-Pierre Vedrenne (MoDem)

Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants

Alice Rufo

Ministres délégués auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature

Catherine Chabaud (MoDem), chargée de la mer et de la pêche

Mathieu Lefèvre (Renaissance), chargé de la transition écologique

Ministre délégués auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Sébastien Martin (LR), chargé de l'Industrie

Anne Le Henanff (Horizons), chargé de l'Intelligence artificielle et du Numérique

Ministres délégués auprès du ministre de l'Europe et des Affaire étrangères

Benjamin Haddad (Renaissance), chargé de l'Europe

Nicolas Forissier (LR), chargé du Commefce extérieur et de l'Attractivité

Éléonore Caroit (renaissance), chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français à l'étranger

Ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, de l'Autonomie et des personnes handicapées

Charlotte Parmentier-Lecocq (Horizons), chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées

Ministre délégué auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation

Michel Fournier, président de la fédération des maires ruraux de France, chargé de la Ruralité

Ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des Comptes publics

David Amiel, chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'État