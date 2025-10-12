Gouvernement Lecornu 2 : Laurent Nuñez à l'Intérieur, Amélie de Montchalin aux Comptes publics, Gérald Darmanin à la Justice... Voici la liste complète des ministres

Après une longue semaine d'incertitude et la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre après sa démission, le nouveau gouvernement été dévoilé ce dimanche soir.
Deux jours après la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon, l'Elysée a dévoilé ce dimanche la liste des 34 ministres du nouveau gouvernement.
Premier ministre
Sébastien Lecornu
Ministre de l'Intérieur
Laurent Nuñez (Renaissance)
Ministre des Armées et des anciens combattants
Catherine Vautrin
Ministre du Travail
Jean-Pierre Farandou
Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations Internationales sur le climat et la nature
Monique Barbut
Ministre de la Justice et Garde des sceaux
Gérald Darmanin (Renaissance)
Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Roland Lescure
Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat
Serge Sapin
Ministre de l'Agriculture, de l'agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
Annie Genevard (LR)
Ministre de l'Éducation nationale
Édouard Geffray
Ministre de l'Europe et des Affaire étrangères
Jean-Noël Barrot
Ministre de la Culture
Rachida Dati (LR)
Ministre de la Santé, de l'Autonomie et des personnes handicapées
Stéphanie Rist (RE)
Ministre des Outre-Mer
Naïma Moutchou (Horizons)
Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Françoise Gatel
Ministre de l'action et des Comptes publics
Amélie de Montchalin (Renaissance)
Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Espace
Philippe Baptiste
Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
Marina Ferrari (MoDem)
Ministre des Transports
Philippe Tabarot (UMP)
Ministre chargé de la ville et du Logement
Vincent Jeanbrun (LR)
Ministre chargé des Relations avec le parlement
Laurent Panifous
Porte-parole du gouvernement
Maud Bregeon (Renaissance)
Ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations
Aurore Bergé (Renaissance)
Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur
Marie-Pierre Vedrenne (MoDem)
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants
Alice Rufo
Ministres délégués auprès de la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature
Catherine Chabaud (MoDem), chargée de la mer et de la pêche
Mathieu Lefèvre (Renaissance), chargé de la transition écologique
Ministre délégués auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Sébastien Martin (LR), chargé de l'Industrie
Anne Le Henanff (Horizons), chargé de l'Intelligence artificielle et du Numérique
Ministres délégués auprès du ministre de l'Europe et des Affaire étrangères
Benjamin Haddad (Renaissance), chargé de l'Europe
Nicolas Forissier (LR), chargé du Commefce extérieur et de l'Attractivité
Éléonore Caroit (renaissance), chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français à l'étranger
Ministre déléguée auprès de la ministre de la Santé, de l'Autonomie et des personnes handicapées
Charlotte Parmentier-Lecocq (Horizons), chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées
Ministre délégué auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Michel Fournier, président de la fédération des maires ruraux de France, chargé de la Ruralité
Ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des Comptes publics
David Amiel, chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l'État