«Ils ont attendu qu’un policier soit isolé pour le passer à tabac» : un concert de rap gratuit à Châtelet tourne à l’émeute

Par CNEWS
Ce samedi après-midi, dans le quartier des Halles, à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une série de concerts de rap gratuits. Mais face à l’afflux de spectateurs, des mouvements de foule ont eu lieu, obligeant les forces de l’ordre à intervenir.

Un concert gratuit tourne mal. Ce samedi à Paris, dans le quartier des Halles, un concert de rap était organisé par Central Place. En tête d'affiche, le célèbre groupe de rap français L2B, dont la venue a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs. Toutefois, l'événement a dégénéré après l'annulation du groupe.

Plusieurs personnes ont notamment tenté de s'introduire dans la zone prévue pour le public, à capacité d'accueil réduite. «Quelques minutes après le début du concert, il y a eu énormément de monde qui est venu et ils ont tenté de pénétrer dans cette zone, car l’endroit mis en place sur le forum des Halles était complet. Ça a créé des frustrations et des individus, qui ont l’habitude de commettre des exactions, en attaquant les fonctionnaires de police, y sont allés», assure Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC police, au micro de CNEWS.

Un policier passé à tabac

Au cours des émeutes, un policier habillé en civil a été isolé et pris à partie par plusieurs personnes. Grâce à ses collègues, plusieurs des agresseurs ont été interpellés, assure toutefois les forces de l'ordre : «Ils ont attendu qu’un policier soit isolé pour le passer à tabac», a souligné gravement le porte-parole du syndicat CFTC police.

Le bilan fait état de plusieurs blessés légers résultant principalement des bousculades. À l’heure actuelle, aucun blessé grave n’a été confirmé, mais plusieurs arrestations ont eu lieu, certaines débouchant même sur de la garde à vue.

