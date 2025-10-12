Législative partielle en Tarn-et-Garonne : pourquoi les habitants votent-ils ce dimanche ?

Les électeurs de la 1re circonscription du Tarn-et-Garonne se rendront aux urnes ce dimanche pour le second tour de l’élection législative partielle. Ce scrutin fait notamment suite à l'inéligibilité de Brigitte Barèges, députée sortante dont l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel en juillet dernier pour des irrégularités dans le financement de sa campagne.

Ce dimanche 12 octobre verra s'affronter Pierre-Henri Carbonnel, issu de l'Union des droites pour la République (UDR), soutenu par le Rassemblement national (RN), face à la candidate socialiste Cathie Bourdoncle, appuyée par le Parti Radical de Gauche (PRG), Renaissance, et les Écologistes lors du deuxième tour de l'élection législative partielle en Tarn-et-Garonne.

Lors du premier tour dimanche dernier, où plus d'une dizaine de candidats se sont bousculés sur la ligne de départ, l'agriculteur de 35 ans est arrivé en tête avec 29,5 % des voix, tandis que la vice-présidente du conseil départemental a obtenu 24,3 % des suffrages.

Arrivé troisième et éliminé avec 17,55 % des voix, le conseiller départemental Bernard Pécou, investi par Les Républicains (LR), a refusé de donner une consigne de vote, malgré sa ferme opposition au RN.

Le chef de son parti, Bruno Retailleau, n'a également pas incité à former un front républicain contre le candidat d'extrême droite, exhortant même son électorat à n'accorder aucune voix à la gauche lors d'une intervention sur Europe1/CNEWS mardi. «Les électeurs se détermineront», a affirmé celui qui s'était déjà abstenu d'appeler à s'unir contre les candidats RN et UDR au second tour en 2024.

«C'est un acte extrêmement dangereux»

Les socialistes ont dénoncé un comportement «indigne». «C’est une première. C'est un dégagement de Monsieur Retailleau, qui prépare peut-être une union des droites et de l'extrême droite. C'est un acte extrêmement dangereux, je lui demande vraiment de se ressaisir et d'appeler à voter pour Madame Bourdoncle», a fustigé Patrick Kanner, président du groupe au Sénat.

«C'est un virage inédit. Les Républicains n'ont jamais autant usurpé leur nom. La fusion entre la droite et l'extrême droite est entamée», a, quant à lui, commenté le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.

En visite à Montauban mercredi, le président de l'UDR Éric Ciotti a encouragé les électeurs LR à reporter leurs votes sur Pierre-Henri Carbonnel, suppléant de l'ancienne ancienne maire de Montauban Brigitte Barèges l'année dernière, peu connu dans le département.

Afin de l'emporter, il compte également sur le report des voix de Brigitte Poma, ex-responsable départementale RN jusqu'à fin juin, qui a rassemblé 7,34 % des bulletins au premier tour.

À gauche, Cathie Bourdoncle a reçu le soutien indirect de son adversaire LFI Samir Chikhi (10,5%), qui a incité à faire barrage au RN, et de la candidate Renaissance Catherine Simonin-Bénazet (5,3%), encouragé par Gabriel Attal avant le premier tour.

Brigitte Barèges, principale figure de la droite dans le Tarn-et-Garonne et maire de Montauban pendant près de 23 ans, avait ravi le siège à la sortante Valérie Rabault, ancienne vice-présidente PS de l'Assemblée nationale et députée de 2012 à 2024. Toutefois, le Conseil constitutionnel a annulé son élection en juillet dernier, en raison d'irrégularités dans le financement de sa campagne électorale.