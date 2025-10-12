Les Patriotes de la diversité : quel est ce mouvement qui se mobilisait ce dimanche place de la République à Paris ?

Lancé en juin 2025, le mouvement «Les patriotes de la diversité» organisait ce dimanche un vaste rassemblement sur la place de la République à Paris, pour «remettre le drapeau français à sa place» et «faire entendre notre amour pour la France».

«Mouvement citoyen, républicain, indépendant», les Patriotes de la diversité et leurs soutiens étaient réunis ce dimanche place de la République à Paris pour clamer «leur amour pour la France».

Lancé en juin dernier et co-fondé par Henda Ayari et l'influenceur «Ben le Patriote», ce mouvement entend réunir des patriotes de tous horizons, issus ou non de la diversité afin de «redonner la parole et la place aux Français de toutes origines qui refusent les extrémismes, qui aiment leur pays et qui veulent faire vivre la République», indique leur site.

Défendre les valeurs de la France

Ce mouvement réunit ainsi des citoyens engagés pour la défense des valeurs de la France et la réconciliation des Français.

C'est d'ailleurs par amour de la France et du drapeau français que les Patriotes de la diversité organisaient ce dimanche un rassemblement sur la place de la République, à Paris. Un événement né du constat que ce lieu historique et emblématique de la capitale était recouvert de tags et où flottaient des drapeaux palestiniens mais pas français.

Alors que de très nombreuses personnes ont répondu à l'appel, Ben le Patriote s'est dit «très fier» du rassemblement. «Il y a des Français de toutes les couleurs de peau, de toutes les religions. C'est extraordinaire», a-t-il souligné au micro de CNEWS.

Les participants ont notamment remplacé les drapeaux palestiniens par des drapeaux français. «J'étais outré de voir ce monument souillé, avec pleins de drapeaux sauf celui de la France», a expliqué au micro de CNEWS Ben le Patriote.

«Soyez fier d'être Français, vous n'allez pas en oublier vos origines, vous n'allez pas en oublier votre religion», a-t-il également lancé aux Français d'origine étrangère. Et de conclure : «C'est l'unité qui fera la force de notre pays».