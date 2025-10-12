Lille : elle gagne 46.000 euros au casino après les conseils d'un magicien

Une femme a gagné 46.000 euros au casino à Lille (Nord) jeudi 9 octobre après avoir consulté un illusionniste qui lui prédisait un gros gain.

Une coïncidence incroyable. Un illusionniste en démonstration au casino Barrière de Lille a indirectement permis a une femme d'empocher 46.000 euros sur une machine à sous, le jeudi 9 octobre.

Plus tôt dans la journée, l'heureuse gagnante, qui ne se doutait de rien, était le dernier cobaye de l'illusionniste Mathieu Stepson, vainqueur de la dernière saison d'«Incroyable talent», rapporte La Voix du Nord.

Elle lui a alors demandé «de pimenter son tour en lui prédisant quand elle remportera un jackpot», relate le quotidien. L'illusionniste a tiré le 9 de carreau, le 10 de carreau, le 2 de carreau et le 5 de trèfle, soit le 9/10/25. Motivée par cette prédiction, la femme s’est donc assise aux machines à sous. Jusqu’à décrocher ce gain un peu magique.

Bien que belle, cette histoire ne doit pas faire oublier que jouer comporte des risques, et que personne ne peut prédire le résultat d'un jeu de hasard.