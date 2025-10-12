Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : Laurent Nuñez pressenti au ministère de l'Intérieur

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu devrait dévoiler les noms des différents ministres qui vont composer son gouvernement dans les prochaines heures. Laurent Nuñez est pressenti à l'intérieur, Gérald Darmanin devrait être maintenu à la Justice et Jean-Pierre Farandou serait quant à lui au ministère du Travail. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
La liste des nouveaux ministres dévoilée
Matignon demande des passations de pouvoirs «sobres», sans presse, sans invités

Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la "sobriété", sans presse et sans invités, a appris l'AFP auprès de Matignon. 

Les cérémonies de passation auront lieu aussi "en intérieur", a ajouté la même source, alors que le gouvernement devait être annoncé dimanche dans la soirée. Des discours ponctuent souvent ces passations de pouvoir, en présence de nombreux invités et des médias.

Alerte
Jean-Pierre Farandou pressenti au ministère de Travail

Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, devrait être nommé ministre du Travail et des Solidarités.

Alerte
Edouard Geffray devrait être nommé ministre de l'Education nationale

L'ancien directeur de l'enseignement scolaire Edouard Geffray devrait être nommé au ministère de l'Education nationale.

Alerte
Gérald Darmanin maintenu au ministère de la Justice

Gérald Darmanin est reconduit ministère de la Justice dans le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

Alerte
Laurent Nuñez devrait être nommé ministre de l'Intérieur

Laurent Nuñez est pressenti pour remplacer Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Un communiqué de l'Elysée devrait confirmer l'information dans les prochaines heures. 

Alerte
Sébastien Lecornu est à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif. 

Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.

Sur les réseaux
«Je prends un autre chemin en décidant de ne pas rester au gouvernement», annonce Agnès Pannier-Runacher

Alerte
Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi

Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi, a précisé une source proche du dossier. 

Sur les réseaux
Le député de l'Isère a «refusé» d'intégrer le gouvernement de Sébastien Lecornu
Déclaration
Hervé Marseille (UDI) estime possible une censure de Sébastien Lecornu dès "cette semaine"

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.

Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".

Sébastien Lecornu n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi. 

De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".

GouvernementSébastien LecornuMinistrePremier ministre

