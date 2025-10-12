Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la "sobriété", sans presse et sans invités, a appris l'AFP auprès de Matignon.

Les cérémonies de passation auront lieu aussi "en intérieur", a ajouté la même source, alors que le gouvernement devait être annoncé dimanche dans la soirée. Des discours ponctuent souvent ces passations de pouvoir, en présence de nombreux invités et des médias.