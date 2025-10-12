Paris : un conducteur de bus RATP agressé au couteau

Ce samedi 11 octobre, un conducteur de la ligne 244 a été agressé au couteau après un différend avec un individu, au niveau du terminus Porte Maillot, à Paris. Il a été transporté à l'hôpital avec une plaie à la bouche.

Une nouvelle agression d'agent RATP. À l'arrêt Porte Maillot (16e arrondissement), à 14h23, ce samedi 11 octobre, un individu est entré dans le bus de la ligne 244. Suite à un différend relatif à la vente de titre de transport, il a agressé avec un couteau le conducteur du bus avant de prendre la fuite, a indiqué une source proche du dossier à CNEWS.

La police et le Groupe de protection et de surveillance des réseaux (GPSR) sont rapidement intervenus sur place. Le conducteur, blessé à la bouche, a été immédiatement transporté à l’hôpital Ambroise-Paré de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). À sa sortie, il devait être accompagné pour déposer plainte.

Des agressions en hausse

Ahmed Berrahal, élu de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail, a exprimé son indignation sur X face à cette nouvelle agression.

Agression sur la ligne 244 ce samedi au terminus Porte Maillot.Un machiniste blessé à la bouche après une attaque au couteau.Pris en charge par les pompiers et hospitalisé.Marre de ces agressions! Trop c'est trop 1500 par an! Venir bosser pour se faire tabasser #RATP#Soutienpic.twitter.com/D9k4AVNOG5 — Ahmed Berrahal (@berrahalAhmed93) October 12, 2025

Alors que le nombre d’agressions contre les agents RATP a fortement augmenté ces dernières années, Île-de-France Mobilités a réaffirmé son intention de doubler les effectifs de la Brigade régionale de sûreté des transports d’ici à 2027.

Une enquête a été ouverte.