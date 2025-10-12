Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directReconduction de Sébastien Lecornu : le Premier ministre n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission si «les conditions n'étaient plus remplies à nouveau»

[REUTERS/Stephane Mahe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu doit former son gouvernement dans les prochaines heures, afin de déposer un projet de budget au plus vite au Parlement. Le temps presse pour le Premier ministre, menacé de censure par le PS, le Rassemblement national et La France insoumise. Suivez notre direct.
Sébastien Lecornu n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi. 

De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".

GouvernementSébastien LecornuMinistrePremier ministre

À suivre aussi

Louis de Bourbon : «Je suis consterné par la situation de blocage absolu de la France»
«Je suis consterné par la situation de blocage absolu de la France», déplore Louis de Bourbon
Othman Nasrou : «Les Républicains ne participeront pas à ce gouvernement»
«Les Républicains ne participeront pas à ce gouvernement», martèle Othman Nasrou
Rémi Branco : «On a l'impression d'avoir devant nous un manège»
«On a l'impression d'avoir devant nous un manège», estime ce porte-parole du PS

Ailleurs sur le web

Dernières actualités