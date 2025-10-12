Sébastien Lecornu doit former son gouvernement dans les prochaines heures, afin de déposer un projet de budget au plus vite au Parlement. Le temps presse pour le Premier ministre, menacé de censure par le PS, le Rassemblement national et La France insoumise. Suivez notre direct.
Sébastien Lecornu n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission
Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi.
De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".