Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tempête Jerry : les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La tempête Jerry continue de faire des dégâts dans les Caraïbes. Ainsi, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance jaunes «fortes pluies» et «orages» ce dimanche. 

Restez sur vos gardes. Si vous habitez les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il faudra rester vigilant lors de vos sorties puisque Météo-France les a placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages» pour la journée de ce dimanche.

Météo-France

«Des averses potentiellement orageuses peuvent encore se produire ce soir. Au fil des heures, le risque d'averses diminue puis s'estompe dans la nuit. Des cumuls de pluie importants sont à craindre localement de l'ordre de 20 à 30 mm en 1h», a précisé Météo-France. 

Sur le même sujet Tempête Jerry : un automobiliste retrouvé mort en Guadeloupe Lire

Un mort en Guadeloupe

Lors de son passage en Guadeloupe, la tempête Jerry a fait un mort. La préfecture a annoncé, ce dimanche, la rétrogradation de la vigilance fortes pluies et orages à jaune à 17h01, heure locale (23h01 à Paris). Plus au sud, la Martinique a elle aussi été rétrogradée en vigilance jaune.

TempêteSaint-BarthélemyMétéovigilance météo

À suivre aussi

Tempêtes : voici les mois les plus risqués, selon Météo-France 
Tempête Amy : deux morts recensés, l'un en Seine-Maritime et l'autre dans l'Aisne
Ouragan Humberto et Imelda : voici les zones d'Amérique centrale et des États-Unis en alerte face à l'arrivée de ces phénomènes dévastateurs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités