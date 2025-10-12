Tempête Jerry : les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages»

La tempête Jerry continue de faire des dégâts dans les Caraïbes. Ainsi, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance jaunes «fortes pluies» et «orages» ce dimanche.

Restez sur vos gardes. Si vous habitez les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il faudra rester vigilant lors de vos sorties puisque Météo-France les a placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages» pour la journée de ce dimanche.

Météo-France

«Des averses potentiellement orageuses peuvent encore se produire ce soir. Au fil des heures, le risque d'averses diminue puis s'estompe dans la nuit. Des cumuls de pluie importants sont à craindre localement de l'ordre de 20 à 30 mm en 1h», a précisé Météo-France.

Un mort en Guadeloupe

Lors de son passage en Guadeloupe, la tempête Jerry a fait un mort. La préfecture a annoncé, ce dimanche, la rétrogradation de la vigilance fortes pluies et orages à jaune à 17h01, heure locale (23h01 à Paris). Plus au sud, la Martinique a elle aussi été rétrogradée en vigilance jaune.