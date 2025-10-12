Tempête Jerry : les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages»

La tempête Jerry continue de faire des dégâts dans les Caraïbes. Ainsi, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées en vigilance jaunes «fortes pluies» et «orages» ce dimanche.
Restez sur vos gardes. Si vous habitez les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il faudra rester vigilant lors de vos sorties puisque Météo-France les a placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages» pour la journée de ce dimanche.
«Des averses potentiellement orageuses peuvent encore se produire ce soir. Au fil des heures, le risque d'averses diminue puis s'estompe dans la nuit. Des cumuls de pluie importants sont à craindre localement de l'ordre de 20 à 30 mm en 1h», a précisé Météo-France.
Un mort en Guadeloupe
Lors de son passage en Guadeloupe, la tempête Jerry a fait un mort. La préfecture a annoncé, ce dimanche, la rétrogradation de la vigilance fortes pluies et orages à jaune à 17h01, heure locale (23h01 à Paris). Plus au sud, la Martinique a elle aussi été rétrogradée en vigilance jaune.