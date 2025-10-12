Val-d’Oise : un parc d’Éragny-sur-Oise baptisé Samuel Paty cinq ans après son assassinat

Un parc de la ville d'Éragny-sur-Oise, où Samuel Paty aimait se promener, a été rebaptisé dimanche à son nom, près de cinq ans après l'assassinat dans cette ville du Val-d'Oise du professeur d'histoire-géographie par un jeune islamiste tchétchène.

Un geste symbolique qui ponctue une cérémonie d’hommage réalisée en son honneur ce dimanche. Un parc de la ville d'Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise), où Samuel Paty aimait se promener, a été rebaptisé dimanche à son nom près de cinq ans jour pour jour après son assassinat.

La ville a souhaité «donner son nom à ce parc, le plus grand et le plus fréquenté de la commune (...) où il aimait se rendre avec son fils pour jouer et se promener», a expliqué le maire de la commune, Thibault Humbert, avant de dévoiler une plaque évoquant «cet Éragnien devenu un symbole de la liberté d'expression». Le parc est «situé entre deux écoles», faisant ainsi «le lien entre sa vie et la jeunesse qu'il a tant aimée», a ajouté l'édile.

Quelque 150 personnes ont ensuite marché vers le cimetière de cette ville de 18.000 habitants, au nord-ouest de Paris. L'enseignant n'y est pas inhumé mais le monument aux morts compte une plaque à son nom.

«Je ne l'ai pas connu (...) mais j'ai compris qu'il croyait fort en ce qu'il enseignait : la liberté, le respect, le droit de réfléchir par soi-même», a lu Sabrina, 12 ans, maire par intérim du conseil municipal des jeunes lors de la cérémonie organisée en hommage au professeur ce dimanche.

«C'est tout l'enseignement qui a été touché. Tant que je peux, tous les ans, je viendrai», a assuré Pascale, une professeure de maternelle retraitée venue assistée à la cérémonie avec son fils.

Le collège où il enseignait porte son nom depuis mars

L'attentat s'était produit à quelques centaines de mètres du collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) dont sortait l'enseignant. L'établissement a officiellement pris le nom de Samuel Paty en mars dernier. La région Ile-de-France a annoncé fin décembre que le futur lycée Montévrain, en Seine-et-Marne, porterait aussi son nom.

Dans un discours citant plusieurs fois Jean Jaurès, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, a rendu hommage à Samuel Paty, «victime du terrorisme islamiste et de son sinistre cortège: la haine, de la France et de l'autre, mais aussi la bêtise, le mensonge et la rumeur».

🕊️ #République#Laïcité | Cérémonie d’hommage à Samuel Paty, aujourd’hui à Eragny-sur-Oise, en présence de @prefet95, Thibault Humbert, maire de la ville, et de nombreux élus et parlementaires du #valdoise.



⚫️ Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie a été assassiné le… pic.twitter.com/tH1OfNv0qV — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) October 12, 2025

Il a aussi fustigé «un autre islamisme, plus politique», qui «s'infiltre dans nos réseaux sociaux», «plastronne» sur les plateaux de télévisions, et «se sent aujourd'hui assez sûr de lui pour vouloir influencer la vie politique locale».

Le professeur de 47 ans avait été poignardé puis décapité par Abdoullakh Anzorov, réfugié russe d'origine tchétchène âgé de 18 ans, tué par la police peu après l'attentat le 16 octobre 2020. Il reprochait à Samuel Paty d'avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, à la suite d'une campagne de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux au sujet du contenu de son cours sur la liberté d'expression.