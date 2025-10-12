Voici les 3 départements où la cueillette de champignons est interdite deux jours dans la semaine

L'activité de la cueillette des champignons est très encadrée et réglementée. Certains départements ont même décidé de l'interdire les mardis et les jeudis.

Une règle surprenante. Amateurs de cueillette en forêt, certaines règles doivent être respectées avant de se lancer dans la quête de vos champignons favoris. Tout d'abord, il est bon de rappeler que la cueillette ne peut pas dépasser 5 litres par personne et par jour (environ 1 panier), selon l'Office National des Forêts (ONF). Une règle mise en place afin d'assurer la pérennité des différentes espèces de champignon dans nos forêts.

Certains départements sont encore plus stricts et ont décidé de mettre en place une interdiction de cueillir certains jours. Dans les forêts domaniales des départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados, la cueillette est interdite les mardis et jeudis (même lorsqu'ils sont fériés) par arrêté préfectoral. Une mesure prise «afin de limiter la pression sur le milieu et les champignons», ajoute l'ONF.

Pour rappel, la cueillette excessive ainsi que la revente sont formellement interdites et sanctionnées par une contravention de la 4e classe, soit 135 euros. Pour une quantité cueillie au-delà de 10 litres, ou dans le cas d’une revente, cela relève d’un délit jugé par le tribunal compétent.