La ville d'Arras va rendre hommage à Dominique Bernard et aux victimes du terrorisme ce lundi

Dominique Bernard a été assassiné le 13 octobre 2023. [FRANCOIS LO PRESTI / AFP]
Par Quitterie Desjobert
La ville d’Arras va rendre hommage ce lundi 13 octobre à Dominique Bernard, professeur de Lettres assassiné lors d’une attaque terroriste à la cité scolaire Gambetta-Carnot en 2023.

Le deuxième anniversaire du drame. Le 13 octobre 2023, le professeur de Lettres Dominique Bernard était tué dans une attaque terroriste dans un lycée d’Arras. Ce lundi, la commune du Pas-de-Calais lui rend hommage.

Cette cérémonie d’hommage sera également dédiée à toutes les victimes du terrorisme, notamment, le professeur d’Histoire-Géographie, Samuel Paty, assassiné le 16 octobre en 2020, pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo représentant Mahomet lors d’un cours sur la laïcité.

Dans un communiqué, la mairie d’Arras a expliqué que la cérémonie prévue Square Benoit-Frachon, entre 17h et 19h ce lundi, avait été «imaginée avec les familles des victimes et l’ensemble de la communauté éducative de la Cité scolaire Gambetta-Carnot».

Faire perdurer l’héritage de Dominique Bernard

Cette dernière a pour but de mettre «en lumière les valeurs de la République, la liberté, le vivre-ensemble, la culture et les arts», que défendait de son vivant Dominique Bernard.

Par ailleurs, la cérémonie sera l’occasion de dévoiler officiellement les aménagements apportés au Square Frachon, dans lequel a été créé un «un lieu de mémoire et de réflexion, autour des valeurs portées» par le professeur de Lettres.

Le maire d’Arras, Frédéric Leturque, a expliqué que ce projet mis en place avec les élèves, la communauté éducative mais également l’épouse du professeur Isabelle Bernard.

«Plutôt que de simplement rebaptiser le square, nous avons souhaité créer un lieu vivant, propice à la réflexion, où résonnent les valeurs qu’il incarnait et transmettait à ses élèves», a détaillé l’édile de la commune.

Pour rappel, Dominique Bernard a été assassiné par un de ses anciens élèves, Mohammed Mogouchkov, qui s’était radicalisé. Ce dernier avait pénétré dans l’établissement scolaire armé d’un couteau et était à la recherche d’un professeur d’Histoire. 

Dominique Bernard, 57 ans, a été mortellement blessé à la gorge et au thorax alors qu’il tentait de protéger ses élèves de l’assaillant. Trois autres membres du personnel ont été blessés lors de cette attaque. 

ArrasPas-de-CalaisDominique BernardHommageTerrorisme

