«Le Désespéré» : le chef-d'oeuvre de Gustave Courbet, absent des expositions françaises depuis 17 ans, visible au musée d'Orsay

Près de deux décennies après sa dernière apparition en France, le tableau «Le Désespéré» de Gustave Courbet, chef de file du réalisme, sera exposé au musée d'Orsay à compter de ce mardi 14 octobre.

Un retour attendu. L'illustre autoportrait de Gustave Courbet «Le Désespéré», absent des expositions françaises depuis 17 ans, sera dévoilé par le musée d'Orsay à partir du mardi 14 octobre, selon une information confirmée ce lundi par l'institution parisienne.

Qatar Museums, l'organisme chargé du développement des musées de l'émirat, a prêté ce chef-d’œuvre datant de 1844-1845 à la galerie pour au moins cinq ans, après l'avoir acquis auprès d'un collectionneur privé, sans révéler ni la date ni le montant de la transaction.

Cette petite huile sur toile (45×54 cm), représente Gustave Courbet, alors jeune peintre provincial de 25 ans, sous les traits d'un jeune homme fixant intensément devant lui, les mains crispées dans ses cheveux, dans un saisissant jeu d'ombre et de lumière.

Une œuvre unique en son genre

«C'est vraiment une démonstration de maîtrise picturale [...] "Le Désespéré" est unique dans la production d'autoportraits de Courbet parce que c'est le plus halluciné, c'est le plus fort en termes d'expression des émotions et des sentiments», a affirmé Paul Perrin, conservateur en chef d'Orsay, à l'agence de presse.

Célèbre mondialement, mais rarement exposé, le tableau n'avait pas été présenté au public français depuis l'exposition itinérante consacrée au chef de file du réalisme organisée à Paris, New York et Montpellier en 2007-2008.

Avant cette importante rétrospective internationale, «Le Désespéré» n'avait pas été exposé depuis la fin des années 70, a précisé le musée d'Orsay à l'agence de presse. L'établissement détient une trentaine de toiles du peintre français, dont «Un Enterrement à Ornans» et «L'Origine du monde».

À l'instar d'autres tableaux du maître, celui-ci, également appelé «Autoportrait de l'artiste» ou «Désespoir», n'a jamais compté parmi les collections publiques françaises et est resté longtemps propriété de collectionneurs privés.

Les déboires judiciaires et politiques de l'artiste expliquent largement la dispersion de ses œuvres. En effet, condamné pour sa participation au soulèvement de la Commune de Paris de 1871, Gustave Courbet s'était exilé en Suisse afin d'échapper à la prison. À ce moment-là, il avait dû vendre ses toiles afin de régler la lourde amende infligée par la justice.

«Nous honorons aujourd'hui sa mémoire»

Lors de la grande exposition internationale, près de 20 ans plus tôt, la peinture appartenait au fonds d'investissement dans les arts de la banque française BNP Paribas, selon plusieurs sources consultées par l'AFP.

Les Qataris l'ont ensuite acquis dans le but de l'exposer dans leur futur musée d'art contemporain et moderne, le Art Mill Museum de Doha, dont l'achèvement est prévu pour 2030.

Sylvain Amic, nommé directeur du musée Orsay en 2024 et éminent spécialiste de Gustave Courbet, a joué un rôle déterminant dans ce prêt avant son décès brutal fin août. «Il était vraiment enthousiaste à l'idée de rendre à nouveau accessible cette œuvre à nos visiteurs», a déclaré Julia Beurton, administratrice générale de l'Établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, à l'AFP.

«Nous honorons aujourd'hui sa mémoire en dévoilant "Le Désespéré" au musée d'Orsay, avec la fierté de savoir que cette œuvre voyagera régulièrement entre Doha et Paris, et avec la conviction que l'héritage de Sylvain inspirera les futures générations de directeurs et de conservateurs à concevoir la culture comme une force qui dépasse les murs de leurs institutions», a, de son côté, indiqué Mme Al Thani, dans un communiqué.