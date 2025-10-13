Toute l’actu en direct 24h/24
Nicolas Sarkozy : l'ancien président de la République sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé

L'ancien chef de l'Etat a été condamné pour «association de malfaiteurs». [©Stephanie Lecocq/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy va être incarcéré, à compter du 21 octobre, à la prison de la Santé de Paris, a annoncé une source proche du dossier à CNEWS, ce lundi 13 octobre. 

Plus d'informations à suivre...

Nicolas SarkozyPrésident de la RépubliquePrison

