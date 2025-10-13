Nicolas Sarkozy : l'ancien président de la République sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy va être incarcéré, à compter du 21 octobre, à la prison de la Santé de Paris, a annoncé une source proche du dossier à CNEWS, ce lundi 13 octobre.
Plus d'informations à suivre...
