«Nous déplorons le déclassement de ce ministère dans la hiérarchie gouvernementale» : des élus ultramarins dénoncent la position des Outre-mer dans l’exécutif

Dans un communiqué, des élus ultramarins ont dénoncé «le déclassement» du ministère des Outre-mer dans le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

L’annonce du gouvernement «Lecornu II» n’a pas fait que des heureux. Si Bruno Retailleau a exclu les ministres issus des Républicains, des élus ultramarins ont fustigé la place du ministère des Outre-mer.

Dans un communiqué, Olivier Serva, député LIOT de Guadeloupe, a regretté «le déclassement de ce ministère dans la hiérarchie gouvernementale». En effet, le ministère est passé du deuxième au treizième rang de l’exécutif.

Le ministre sortant Manuel Valls n’ayant pas été reconduit, Sébastien Lecornu a chargé Naïma Moutchou, ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale, d’occuper cette fonction. Un choix du Premier ministre que semble regretter le parlementaire de Guadeloupe. «Nous n’avons pas identifié de connaissance particulière des Outre-mer à la nouvelle ministre», a-t-il ajouté.

«Une femme de convictions»

La nomination de Naïma Moutchou a tout de même été saluée par des élus ultramarins. Sur Facebook, Nicolas Metzdorf, député de Nouvelle-Calédonie, a félicité le choix de Sébastien Lecornu. «Je connais bien Naïma Moutchou et elle connaît la Nouvelle-Calédonie pour y être déjà venue. C’est une femme de convictions et de caractère», a-t-il déclaré.

Naïma Moutchou prend ainsi la suite de Manuel Valls, pourtant conforté à son poste lors du premier gouvernement annoncé par Sébastien Lecornu la semaine dernière. Plusieurs élus ultramarins avaient d’ailleurs demandé qu’il soit reconduit à son poste.

La nouvelle ministre reprendra ainsi les dossiers de son successeur. Les questions de la vie chère dans les Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie seront suivis attentivement par les élus de ces territoires.