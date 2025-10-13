"Nous devons tendre la main et faire tout pour éviter que nous allions vers la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ajouterait de l'instabilité", a estimé lundi Gérald Darmanin, reconduit dimanche ministre de la Justice dans le gouvernement Lecornu 2.

"Chacun doit être responsable: le gouvernement doit faire son effort, sa part d'humilité et de pas en avant", "pour le bien de l'État, pas pour le bien des partis, pas pour le bien des ambitions personnelles", a ajouté le garde des Sceaux lors d'un déplacement au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne).