"Nous devons tendre la main et faire tout pour éviter que nous allions vers la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ajouterait de l'instabilité", a estimé lundi Gérald Darmanin, reconduit dimanche ministre de la Justice dans le gouvernement Lecornu 2.
"Chacun doit être responsable: le gouvernement doit faire son effort, sa part d'humilité et de pas en avant", "pour le bien de l'État, pas pour le bien des partis, pas pour le bien des ambitions personnelles", a ajouté le garde des Sceaux lors d'un déplacement au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne).
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a expliqué avoir composé un «gouvernement de personnalités libres», avant une réunion de travail organisée ce lundi à Matignon.
Marine Le Pen et Eric Ciotti ont déposé une motion de censure, de manière conjointe entre le RN et le groupe UDR, visant à faire tomber le gouvernement de Sébastien Lecornu.
"Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu'attendent les Français et les Français", a insisté le chef de l'Etat à son arrivée en Egypte où il assiste à un "sommet pour la paix" à Gaza.
"Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre", a-t-il martelé.
Déclaration du Président @EmmanuelMacron à son arrivée à Charm el-Cheikh. pic.twitter.com/TUQXh3bvoo
— Élysée (@Elysee) October 13, 2025
Emmanuel Macron a appelé ce lundi les forces politiques à "oeuvrer à la stabilité" et non à "faire des paris sur l'instabilité", au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN.
Sébastien Lecornu fera sa déclaration de politique générale à l'Assemblée mardi après-midi. (porte-parole du gouvernement)
Invitée sur RTL, la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon a considéré qu'une censure du gouvernement serait «une autoroute vers la dissolution».
"Gouvernement Lecornu II - "La déclaration de politique générale aura lieu demain après-midi."@MaudBregeon, porte-parole du gouvernement, au micro de @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/TGOjdM5kdK
— RTL France (@RTLFrance) October 13, 2025
La cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen a annoncé le dépôt dès lundi d'une motion de censure contre le gouvernement Lecornu 2 dévoilé dimanche soir par l'Elysée.
"Comme nous l'affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l'UDR", a-t-elle dit sur X.
Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.
Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci.
Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 12, 2025