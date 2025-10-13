Nouveau gouvernement : qui sont les six ministres LR exclus du parti par Bruno Retailleau ?

Six ministres LR participant au gouvernement de Sébastien Lecornu ont été exclus du parti ce dimanche. Parmi eux, des cadres de la formation politique, occupant des fonctions centrales.

Un acte d’autorité immédiat. Alors que le gouvernement «Lecornu II» a été annoncé ce dimanche soir, le président des Républicains Bruno Retailleau a exclu dans la foulée les six ministres venus de la droite de son parti.

L’ancien ministre de l’Intérieur, qui avait affirmé qu’il ne rempilerait pas dans un nouveau gouvernement avait averti les membres de sa famille politique quant à la moindre participation dans le nouvel exécutif.

🔴 Communiqué des Républicains suite à l’annonce de la composition du gouvernement ⤵️ pic.twitter.com/kjC1RWa4AN — les Républicains (@lesRepublicains) October 12, 2025

Des cadres du parti

Bruno Retailleau a ainsi exclu six membres de son parti et non des moindres. Parmi les personnalités renvoyées des Républicains, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, reconduite. Celle-ci occupait jusqu’ici le poste stratégique de présidente de la commission nationale d’investiture (CNI), chargée de désigner les candidats LR aux municipales de mars prochain.

«Servir dans un gouvernement n’efface ni les valeurs, ni les principes qui guident l’engagement d’une vie», a-t-elle déclaré sur X ce dimanche pour expliquer sa reconduction dans le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Le Premier ministre m’a proposé de poursuivre mon action au sein du Gouvernement.



J’ai fait le choix d’accepter à un moment où notre agriculture française connaît de profondes difficultés et où la France traverse une grave crise politique.



J’ai un devoir envers nos agriculteurs… — Annie Genevard (@AnnieGenevard) October 12, 2025

Également reconduit au ministère des Transports, Philippe Tabarot a lui aussi été exclu des Républicains. Au même titre que Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate LR aux élections municipales de Paris en mars prochain.

Trois députés, nommés ministres, ont également été évincés. Porte-parole du groupe à l’Assemblée nationale, Vincent Jeanbrun s’est vu octroyer le ministère du Logement et de la Ville. Sébastien Martin, élu de Saône-et-Loire, a lui été nommé ministre de l’Industrie, tandis que Nicolas Forissier, député de l’Indre, occupera désormais la fonction de ministre délégué du Commerce extérieur et de l’attractivité.

Les instances dirigeantes des Républicains se réuniront «dans les tout prochains jours pour statuer de manière définitive» de cette exclusion, a fait savoir le parti dans un communiqué. De son côté, le groupe LR à l’Assemblée nationale est amené à se réunir ce mardi à l’Assemblée nationale.