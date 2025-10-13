«Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre», affirme Emmanuel Macron

"Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu'attendent les Français et les Français", a insisté le chef de l'Etat à son arrivée en Egypte où il assiste à un "sommet pour la paix" à Gaza.

"Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre", a-t-il martelé.