Nouveau gouvernement : Sébastien Lecornu explique avoir constitué un gouvernement de «personnalités libres» 

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'Elysée a dévoilé, ce dimanche soir, les noms des différents ministres qui composeront le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu. Marine Le Pen a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure dès ce lundi. Suivez notre direct.
Déclaration
Sébastien Lecornu aspire à un gouvernement de «personnalités libres»

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a expliqué avoir composé un «gouvernement de personnalités libres», avant une réunion de travail organisée ce lundi à Matignon. 

Alerte
Marine Le Pen et Eric Ciotti ont déposé une motion de censure

Marine Le Pen et Eric Ciotti ont déposé une motion de censure, de manière conjointe entre le RN et le groupe UDR, visant à faire tomber le gouvernement de Sébastien Lecornu. 

Déclaration
«Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre», affirme Emmanuel Macron

"Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations n'ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu'attendent les Français et les Français", a insisté le chef de l'Etat à son arrivée en Egypte où il assiste à un "sommet pour la paix" à Gaza. 

"Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre", a-t-il martelé.

Déclaration
«Le devoir de tous c'est d'oeuvrer à la stabilité», exhorte Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a appelé ce lundi les forces politiques à "oeuvrer à la stabilité" et non à "faire des paris sur l'instabilité", au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN.

Alerte
Sébastien Lecornu s'exprimera demain devant les députés

Sébastien Lecornu fera sa déclaration de politique générale à l'Assemblée mardi après-midi.  (porte-parole du gouvernement)

«Une censure serait l'autoroute vers la dissolution»

Invitée sur RTL, la porte-parole de l'exécutif Maud Bregeon a considéré qu'une censure du gouvernement serait «une autoroute vers la dissolution». 

Marine Le Pen annonce le dépôt d'une motion de censure dès lundi

La cheffe de file du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen a annoncé le dépôt dès lundi d'une motion de censure contre le gouvernement Lecornu 2 dévoilé dimanche soir par l'Elysée. 

"Comme nous l'affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l'UDR", a-t-elle dit sur X.

PolitiqueGouvernementSébastien LecornuMarine Le Pen

