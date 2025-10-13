Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ce mardi 14 octobre, deux départements ont été placés en vigilance jaune orages. Une exception dans le ciel, qui laissera globalement encore place au soleil ces prochaines heures.

Attention aux orages. Deux départements français ont été placés en vigilance jaune ce mardi 14 octobre. Le sud-est du pays est concerné.

Les deux départements concernés par cette vigilance jaune de Météo-France sont la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Plus précisément, l'institut national de météorologie a annoncé que cette alerte serait en vigueur du petit matin au début d'après-midi.

© Météo-France

La météo sera effectivement perturbée durant l'ensemble de la matinée, sur l'île de Beauté. Si les températures resteront de saison, une perturbation orageuse est attendue sur l'ensemble de la côte est de l'île. Bastia, Cervione, Porto-Vecchio, du nord au sud, des éclairs sont attendus.

L'après-midi, le phénomène devrait se dissiper et laisser place à de la pluie plus fine, qui persistera sur cette côte est pendant de longues heures. Pour ce qui est du territoire métropolitain, le mardi 14 octobre sera marqué par la présence de larges éclaircies, dans tous les départements.