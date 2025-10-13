Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les trois départements en vigilance jaune ce lundi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce lundi 13 octobre.

Un début de semaine électrique dans le sud du pays. Les prévisionnistes de Météo-France ont en effet émis une alerte jaune au risque d'orages concernant trois départements du pourtour méditerranéen pour la journée de ce lundi.

En effet, des passages orageux risquent de s'abattre sur les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud dans l'après-midi.

Sur le reste du territoire, le temps sera ensoleillé avec des températures comprises entre 14°C (la minimale, à Lyon) et 24°C (la maximale, à Ajaccio).

