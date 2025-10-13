Suspension de la réforme des retraites : voici ce qui pourrait concrètement changer pour vous

Alors que Sébastien Lecornu doit prononcer sa déclaration de politique générale ce mardi, le Parti socialiste réclame la suspension de la réforme des retraites comme condition sine qua non pour un accord de non-censure. Voici tout ce qui pourrait changer pour vous.

C’est une décision qui pourrait sortir la France de la crise : réclamée par le Parti socialiste comme condition pour ne pas censurer le nouveau gouvernement, la suspension de la réforme des retraites est au cœur des négociations entre la gauche et le nouveau socle commun. Quelle forme pourrait-elle prendre ? Quel en serait le coût ? Quelles en seraient les modalités ? Voici tout ce que l'on sait sur cette potentielle suspension.

Qui propose quoi ?

Les socialistes en ont fait un totem : ils réclament une «suspension immédiate et complète» de la réforme des retraites. Ce qui signifie, pour son premier secrétaire Olivier Faure, un «gel» du décalage de l'âge légal (qui glisse progressivement vers 64 ans) et un gel de «l’accélération sur la durée de cotisation». Une position partagée par la CFDT, qui demande le gel de l'âge légal, mais n'exige toutefois pas de modifier la réforme sur la durée de cotisation.

Quelques personnalités du camp présidentiel, à l’image d’Elisabeth Borne, qui avait fait passer la réforme à l’aide de l’article 49.3 de la Constitution au cours de son passage à Matignon, ont pris position pour suspendre la réforme de 2023, dans l’attente de nouvelles négociations au Parlement. Sébastien Lecornu, à peine confirmé à Matignon, a pour sa part jugé que «tous les débats sont possibles, dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste, y compris sur les questions budgétaires».

À l’inverse, Les Républicains, Horizons, comme le Medef, restent opposés à une suspension. Cela enverrait «un message terrible aux marchés financiers en leur signifiant que la France est irréformable», et pèserait «sur la croissance, donc sur l'emploi, donc sur le pouvoir d'achat», a affirmé au Journal du dimanche Patrick Martin, le président du Medef. L'entourage d'Édouard Philippe a de son côté annoncé craindre un «véritable problème financier» en cas de suspension.

Quant à Emmanuel Macron, il n'a pas donné de position claire sur cette réforme majeure de son quinquennat. Mais face aux chefs de partis vendredi dernier, il a évoqué pour la première fois un décalage dans le temps de «la mesure d'âge».

Que pourrait signifier un gel de l'âge légal ?

Selon les modalités de 2023, la réforme décale progressivement l'âge légal de départ de 62 à 64 ans à raison d'un trimestre chaque année, l'âge légal atteignant 64 ans pour les personnes nées en 1968, qui partiront à partir de 2032. Suspendre la réforme signifie, pour le PS et la CFDT, geler l'âge légal à son niveau actuel de 62 ans et 9 mois, soit le seuil valable pour la génération née en 1963, qui commence actuellement à partir en retraite.

La première génération gagnante serait celle de 1964, qui partirait à 62 ans et 9 mois à partir d'octobre 2026, au lieu de 63 ans. Selon la CFDT, à partir de chiffrages des services de l'État, environ 600.000 personnes bénéficieraient d'une telle suspension dans les deux années à venir (2026 et 2027).

Une autre hypothèse serait de geler à 63 ans, mais cela n'aurait pas d'effet avant la présidentielle : la première génération à gagner un trimestre serait la génération 1965, qui partirait à 63 ans à partir du 1er janvier 2028, au lieu d'avril 2028.

Partir avec combien de trimestres ?

La réforme de 2023 accélérait aussi l'application de la réforme Touraine de 2014, qui prévoyait de passer de 42 à 43 années de cotisations nécessaires pour partir à taux plein. Aujourd'hui, la génération 1963 doit avoir cotisé 170 trimestres (42,5 ans). La génération 1964 devra cotiser 171 trimestres, et la génération 1965, 172 trimestres (43 ans).

Si cette partie de la réforme est aussi suspendue, le calendrier de la réforme Touraine reprendrait alors, avec une durée de cotisation passant à 171 trimestres pour la génération 1970, et 172 trimestres pour la génération 1973.

Combien ça coûte ?

Selon plusieurs sources, les services de l'État ont chiffré à 500 millions d'euros en 2026 le gel de la mesure d'âge à 62 ans et 9 mois. En 2027, ce gel «coûterait pas moins de 3 milliards d'euros», selon Sébastien Lecornu.

La Cour des comptes avait estimé que s'arrêter à un âge légal de 63 ans «aurait un coût complet de 13 milliards d'euros sur les finances publiques pour l'exercice 2035», dont 5,8 milliards d'euros de dégradation du solde des retraites, et 7,2 milliards de pertes de recettes publiques.

Abroger la réforme ?

Plusieurs voix politiques et syndicales - LFI et la CGT en particulier - réclament une «abrogation». Cela signifierait le retrait pur et simple de la réforme avec une reprise du fonctionnement préalable des retraites. Abroger serait toutefois politiquement plus complexe, alors que les générations 1961, 1962 et 1963 ont déjà subi les conséquences du texte.