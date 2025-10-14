Animations culinaires, dégustations, expositions magiques… Tout savoir sur la 30ᵉ édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie

Pour son 30ᵉ anniversaire, le Salon du chocolat et de la pâtisserie signe son grand retour à Paris (porte de Versailles), du 29 octobre au 2 novembre. Voici le programme qui en fera saliver plus d’un.

C’est une nouvelle qui devrait réjouir les fins gourmets. Le Salon du chocolat et de la pâtisserie prend ses quartiers, du 29 octobre au 2 novembre, à Paris, la capitale mondiale de la gastronomie. Une édition des 30 ans qui s'annonce exceptionnelle et promet d’en mettre plein les papilles aux visiteurs.

Le thème de la comédie musicale à l'honneur

En guise d'avant-goût, une soirée d’inauguration aura lieu le mardi 28 octobre de 19h à 21h. Et pour fêter sa troisième décennie d’existence, le Salon du chocolat et de la pâtisserie réinvente son mythique défilé de robes en chocolat autour d’une thématique inédite, celle de la comédie musicale. Danse, chant, théâtre et les incontournables costumes chocolatés sont à prévoir.

240 stands et plus de 100 heures d’animations

Au total, ce sont 240 stands et plus de 100 heures d’animations que promet l'événement. De nombreuses activités sont à prévoir aux côtés des plus grands chocolatiers, pâtissiers et artisans du cacao. Au programme : la maison du père Noël et ses calendriers de l’Avent ainsi que ses bûches, ou encore l’allée de l’inspiration qui mettra en avant des sculptures en chocolat grandeur nature.

Au menu également des ateliers pour les petits comme pour les plus grands. De plus, avec le Pastry Show, des démonstrations en live sur scène seront proposées. Les plus grands talents partageront leurs recettes signatures et leurs astuces de professionnelles.

Salon du chocolat et de la pâtisserie, du 29 octobre au 2 novembre, à Paris Expo, Porte de Versailles – Pavillon 5. Entrée : 16 euros (adulte), 8 euros (pour les moins de 12 ans), hors tarifs spéciaux.