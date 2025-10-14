Contre la grippe et le Covid, la vaccination commence ce mardi et voici ce qu'il faut savoir pour la campagne 2025

Plus de 19 millions de Français pourront se faire vacciner gratuitement, dès mardi 14 octobre, contre la grippe et le Covid-19.

La campagne commence. À partir de mardi, 19 millions de Français pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe et le Covid-19, avec l'ambition d'améliorer le taux de vaccination après une épidémie de grippe particulièrement sévère l'hiver dernier.

Qui est concerné par la vaccination ?

L'«objectif principal» de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe est de «protéger les populations les plus fragiles», rappellent les principales autorités sanitaires françaises.

Elles incitent fortement à profiter de la même occasion pour recevoir les deux vaccins, grippe et Covid-19, qui peuvent être administrés par de nombreux soignants : médecins, pharmaciens, infirmiers, sage-femmes...

Près de 19 millions de personnes sont concernées en métropole. Il s'agit principalement des plus de 65 ans, mais la population fragile comprend aussi les femmes enceintes et nombre de patients atteints de maladies chroniques. La vaccination concerne également la grande majorité des soignants.

Quels vaccins ?

Cette année, les vaccins contre la grippe sont au nombre de cinq et, pour la première fois, les autorités vont spécifiquement en recommander deux aux plus âgés : l'Efluelda de Sanofi et le Fluad de Seqirus, conçus pour être plus efficaces chez ces personnes.

Pour lutter contre le Covid-19, un unique vaccin sera proposé provenant des laboratoires Pfizer. Près de 12 millions de doses de celui-ci ont déjà été livrées sur le territoire.

Un vaccin à quel prix ?

Toutes ces personnes pourront se faire vacciner gratuitement contre la grippe. Quant au Covid, le vaccin reste remboursé pour tout le monde, même au-delà des publics ciblés par la campagne de vaccination.

Les Français, mauvais élèves

L'enjeu, parallèlement au respect des gestes barrières comme le lavage des mains et l'aération, est d'améliorer la couverture vaccinale pour ces deux maladies. Depuis la fin de la crise sanitaire du début des années 2020, les Français se vaccinent moins. L'an dernier, moins d'une moitié l'ont fait pour la grippe et le taux était encore plus faible pour le Covid.

Cette situation a contribué à une épidémie de grippe particulièrement sévère la saison dernière. Elle a causé plus de 17.000 décès, selon l'agence Santé publique France, contre une moyenne annuelle d'environ 10.000 d'ordinaire.

Les enfants exposés à la grippe

Plus largement, la grippe 2024-2025 a entraîné près de trois millions de consultations et 30.000 hospitalisations, dont une part inhabituellement élevée d'enfants, notamment de moins de cinq ans.

«Le pic observé la première semaine de 2025 dans les hôpitaux» à cause de la grippe «n'avait quasiment jamais (été) atteint», a souligné cette semaine devant la presse Caroline Semaille, directrice générale de l'agence sanitaire. Les Français «se sont vaccinés trop tard», regrettait-elle.