L'ex-président des Républicains Eric Ciotti, rallié à Marine Le Pen, a proposé mardi à son successeur Bruno Retailleau "une rencontre pour poser les bases d’un renversement d'alliance à droite avec le RN".

"Otages du Parti socialiste, les députés LR signent un pacte avec le diable", a écrit M. Ciotti sur X, utilisant les mêmes termes que M. Retailleau qui venait d'accuser le gouvernement Lecornu d'être "l'otage des socialistes" après avoir décidé de suspendre la réforme des retraites. Le patron de LR Bruno Retailleau se trouve en porte-à-faux avec les députés de son parti, menés par Laurent Wauquiez, qui ont choisi de ne pas censurer le gouvernement.