Déclaration de politique générale : comment Sébastien Lecornu peut-il éviter la censure ?

Pour éviter une censure des oppositions, le Premier ministre Sébastien Lecornu devra répondre aux exigences du Parti socialiste et annoncer la suspension de la réforme des retraites ce mardi lors de sa déclaration de politique générale.

Le Premier ministre doit revenir sur «un totem». Ce mardi, à l’Assemblée nationale, Sébastien Lecornu présente les grandes lignes de son projet à l’occasion de sa déclaration de politique générale.

Le chef du gouvernement, son deuxième, dressera notamment ses ambitions en matière d’économie, alors qu’un projet de loi de finances doit être présenté aux députés sous peu pour permettre l’examen du budget pour 2026.

Sébastien Lecornu devra néanmoins se montrer convainquant devant les parlementaires, tant sa marge de manœuvre est restreinte. En effet, avant même la prise de parole du Premier ministre, plusieurs groupes ont déjà indiqué leur intention de censurer l’exécutif.

Ce lundi, le Rassemblement national, mais aussi La France insoumise, et des élus ultramarins et écologistes, ont déposé des motions de censure contre le nouveau gouvernement.

Les yeux rivés sur le Parti socialiste

Pour éviter d’être poussé vers la sortie, Sébastien Lecornu devra donc compter sur la clémence du Parti socialiste. Le groupe présidé par Boris Vallaud détient en effet la clé de la censure. Les voix des députés socialistes, 69, pourraient presque assurément pencher la balance vers la censure, qui nécessite 289 voix.

De ce fait, le PS a imposé un sujet non-négociable au Premier ministre : la suspension de la réforme des retraites. «Nous demandons clairement la suspension immédiate et complète de la réforme», a encore martelé le Premier secrétaire du parti Olivier Faure ce lundi sur France 5. Alors que le Parti socialiste tient son Bureau national ce mardi à 13h, celui-ci se retrouve sous la pression des autres formations de l’opposition, notamment le RN et La France insoumise.

Le Premier ministre est ainsi chargé de trouver un compromis avec le PS sur un sujet qui divise également le camp présidentiel. Plusieurs membres de la coalition gouvernementale seraient opposés à cette suspension. C’est le cas notamment du groupe Horizons, le parti d’Edouard Philippe, qui compte 34 députés au Palais-Bourbon.

D’autres exigences

Au-delà de la réforme des retraites, le Parti socialiste attend de Sébastien Lecornu qu’il s’engage, une nouvelle fois, à ne pas avoir recours à l’article 49.3. S’il l’avait promis lors de sa première nomination, le Premier ministre ne l’a pas évoqué depuis son retour à Matignon.

Le PS entend également batailler avec le chef du gouvernement sur le pouvoir d’achat, la transition écologique, l’école, l’hôpital, ainsi que la révision à la baisse du niveau des économies à réaliser sur l’année 2026.