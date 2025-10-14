Toute l’actu en direct 24h/24
En directDéclaration de politique générale : «Notre pays s'effondre de l'intérieur», dénonce Eric Ciotti

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu, qui fera face à deux motions de censure ce mardi, présente aujourd'hui les deux projets de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale en conseil des ministres, avant de prononcer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Le RN se moque de Sébastien Lecornu

Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a appelé, avec ironie à la censure du Premier ministre Sébastien Lecornu ce jeudi. «Bonjour, et j’espère jeudi, au revoir Monsieur le Premier ministre», a-t-il lancé dans l'Hémicycle. 

Eric Ciotti à Sébastien Lecornu : «Le chaos c'est vous»

A l'occasion de sa prise de parole, le président de l'UDR Eric Ciotti a dénoncé la nomination de Sébastien Lecornu. «Votre nomination constitue l’ultime tentative d’un président délégitimé de contourner les urnes, a-t-il lancé. Le chaos, c'est vous, l'irresponsabilité, c'est vous», a-t-il ajouté. 

Le député des Alpes-Maritimes a considéré que le Premier ministre était «l'otage du Parti socialiste», en annonçant la suspension de la réforme des retraites. 

Le groupe LIOT «majoritairement» opposé à la censure

Se décrivant comme une «opposition constructive», le président délégué du groupe LIOT Christophe Naegelen a indiqué que son groupe, dans sa majorité, ne «votera pas la censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu. 

Le groupe Horizons refuse la suspension de la réforme des retraites

Depuis la tribune, le président du groupe Horizons Paul Christophe s’est dit «ouvert» à des améliorations mais non à la «suspension de la réforme des retraites». «Nous ne voterons par n’importe quoi», a-t-il déclaré.

Les Ecologistes voteront la censure

Les députés écologistes voteront la motion de censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, a confirmé mardi leur présidente Cyrielle Chatelain, malgré la suspension annoncée de la réforme des retraites.

Sur les réseaux
Jordan Bardella : «L'amicale des sauveurs d'Emmanuel Macron»

 

Cyrielle Chatelain s’inquiète de l'absence de la question environnementale dans le discours

La présidente du groupe écologiste Cyrielle Chatelain s’est inquiétée «de ne pas avoir vu la question environnementale au cœur des priorités». 

Déclaration
Laurent Wauquiez appelle à «lutter contre la bureaucratie administrative»

Laurent Wauquiez a défendu un budget visant à baisser les dépenses publiques. Le président du groupe LR a appelé à «lutter contre la bureaucratie administrative». «Ce n’est pas aux Français de faire des efforts», a-t-il déclaré, appuyant sur «la nécessité d’arrêter l’assistanat».

Déclaration
Laurent Wauquiez ne censurera pas Sébastien Lecornu

Depuis la tribune, le président du groupe LR Laurent Wauquiez a dénoncé «l'image lamentable de la politique française», donnée par La France insoumise et le Rassemblement national. «La France a donné le pire des spectacles». 

Le député a appelé à trouver «des équilibres» et à «éviter les blocages», assurant que la droite ne censurera pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. 

Fin du discours

A la fin de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait savoir qu'il reviendrait devant l'Assemblée nationale afin d'exprimer les prochains projets du gouvernement.

«Le déficit devra être à moins de 5% du PIB» dans le budget 2026

Le déficit public «est réduit à 4,7%» du PIB dans le budget «proposé par le gouvernement» pour 2026 et devra «dans tous les cas de figure être à moins de 5% à la fin de la discussion» au Parlement, a réaffirmé mardi Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale.

 «Je ne serais pas le Premier ministre d'un dérapage des comptes publics", a souligné Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale devant les députés. 

Sébastien Lecornu : «La loi se fera ici, pas à Bercy»
Alerte
La suspension de la réforme des retraites dès l’automne

Afin d’apaiser les tensions, Sébastien Lecornu a propose «dès cet automne» de suspendre la réforme sur les retraites «jusqu’à l’élection présidentielle». 

«Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’à janvier 2028, comme l’avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d’assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu’à janvier 2028», a-t-il indiqué.

Sébastien Lecornu renonce au 49.3

Lors de son discours, le Premier ministre a déclaré, de nouveau, renoncer à l’article 49.3. «Le débat, notamment budgétaire, vivra, ira jusqu’au bout, jusqu’au vote. Le Parlement aura le dernier mot, c’est sa responsabilité, il ne faut pas en avoir peur», a-t-il déclaré.

Déclaration
«Aller au-delà des divergences»

Le Premier ministre a appelé les parlementaires à aller «au-delà des divergences», définissant son exécutif de «gouvernement d’objectifs». «Nous devons pouvoir compter sur le soutien des députés soucieux de la stabilité».

Sébastien Lecornu : «La France doit avoir un budget»

Depuis la tribune, le Premier ministre a déclaré avoir accepté ce poste de Premier ministre «par devoir». «La France a besoin d'un budget», a-t-il déclaré. 

«Certains aimeraient voir cette crise de parlementaire, devenir une crise de régime. Cela n’aura pas lieu», a-t-il insisté. 

Alerte
Sébastien Lecornu s'exprime depuis l'Assemblée nationale

Le Premier ministre s'exprime depuis l'Assemblée nationale. 

Alerte
Le Parti socialiste déposera sa motion de censure

A la suite de son Bureau national, le Parti socialiste a annoncé qu'il déposerait une motion de censure mardi soir si ses exigences ne sont pas satisfaites par Sébastien Lecornu. 

Sébastien Lecornu prendra la parole à 15h à l'Assemblée nationale

Sébastien Lecornu va bientôt la parole, à 15h, à l'Assemblée nationale. 

Emmanuel Macron prévient qu'il va dissoudre en cas de censure de Sébastien Lecornu

Les motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement Lecornu sont «des motions de dissolution et doivent être vues comme telles», a averti Emmanuel Macron en Conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. 

«Le paysage politique est fragmenté», concède Maud Bregeon

«Le paysage politique est fragmenté», a concédé Maud Bregeon au sortir du conseil des ministres. 

Les Écologistes majoritairement pour la censure

Lors d’une conférence de presse, la présidente du groupe écologiste et social Cyrielle Chatelain a indiqué que la majorité des députés de son groupe était «pour la censure». «Nous regrettons qu’une minorité continue de s’accaparer l’ensemble des pouvoirs», a-t-elle dénoncé ce mardi.

Le groupe LIOT veut éviter la censure

«Désireux d’éviter la censure», le groupe LIOT s’est dit «désireux d’entendre le Premier ministre», avant «de se déterminer». Alors que le président Laurent Panifous a été nommé ministre en charge des Relations avec le Parlement, le groupe a tenu à maintenir «son indépendance et son statut d’opposant constructif». Le porte-parole du groupe Harold Huwart a déclaré que les députés LIOT attendaient «un geste fort et immédiat sur la réforme des retraites».

Déclaration
Stéphane Peu : «Le budget est pire que celui de François Bayrou»

En conférence de presse, Stéphane Peu, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, a considéré que le budget présenté par Sébastien Lecornu était «pire que celui imagine par François Bayrou». 

L’élu de Seine-Saint-Denis a insisté pour la suspension de la réforme des retraites, ajoutant que son groupe votera la motion de censure contre le Premier ministre. «La volonté est de continuer la politique mise en œuvre depuis 2017, peu importe le vote et le souhait des Français», a-t-il déclaré.

Le PS annule sa conférence de presse

Le PS a annoncé annuler sa conférence de presse initialement prévue à 12h15, a annoncé le parti. 

Déclaration
Marine Le Pen dénonce un projet de budget «terriblement mauvais» pour 2026

Le projet de budget pour 2026, dévoilé mardi, est «terriblement mauvais», a affirmé Marine Le Pen, qui entend censurer le gouvernement de Sébatien Lecornu et estime «qu'il manque une poignée de voix» pour y parvenir. 

«Nous n'avons strictement rien à attendre de ce gouvernement», a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'Assemblée, fustigeant un budget dans lequel «les dépenses de l'Etat continuent à augmenter, au bas mot de 25 milliards» d'euros, et qui comporte «encore des nouvelles créations de taxes».

Déclaration
Mathilde Panot : «La reconduction de Sébastien Lecornu est un affront»

Lors d’une conférence de presse, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a indiqué que son groupe allait «redéposer une motion de destitution» contre Emmanuel Macron. 

«Le problème est à la racine. Le président doit partir», a-t-elle insisté, considérait que le chef de l’Etat «était en train de faire perdre du temps au pays». La députée du Val-de-Marne a appelé à la censure de Sébastien Lecornu, considérant que sa renomination était «un affront à la démocratie».

Les motions de censure seront examinées ce jeudi à 9h

Les motions de censure à l'encontre du gouvernement Lecornu seront examinées ce jeudi à 9h. 

Le conseil des ministres reporté à 11h

Le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu est reporté à 11h. Il se tiendra à l'Elysée. 

Déclaration
Le groupe LIOT refuse de rencontrer le Premier ministre

Avant sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convié les députés Ensemble pour la République, Horizons, MoDem, Les Républicains et LIOT à Matignon, a appris CNEWS, confirmant une information de Franceinfo. 

Le groupe LIOT a refusé la proposition du chef du gouvernement.

Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi

Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.

Retrouvez notre article ici.

PolitiqueGouvernementPremier ministreSébastien Lecornu

