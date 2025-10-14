A l'occasion de sa prise de parole, le président de l'UDR Eric Ciotti a dénoncé la nomination de Sébastien Lecornu. «Votre nomination constitue l’ultime tentative d’un président délégitimé de contourner les urnes, a-t-il lancé. Le chaos, c'est vous, l'irresponsabilité, c'est vous», a-t-il ajouté.

Le député des Alpes-Maritimes a considéré que le Premier ministre était «l'otage du Parti socialiste», en annonçant la suspension de la réforme des retraites.