Le patron du PS Olivier Faure a demandé mardi soir aux députés socialistes de "respecter" la décision "quasi unanime" du parti de ne pas censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu, jeudi lors de l'examen des motions de censure.

La décision de ne pas censurer a été prise "collectivement", et "j'entends effectivement que tout le monde la respecte parce que quand il y a un vote et qu'il est quasi unanime, il doit être respecté", a déclaré Olivier Faure au JT de TF1, estimant que "provoquer une dissolution ça ne change pas la vie des gens". Après l'annonce par le Premier ministre de la suspension de la réforme des retraites, "ce soir il y a des gens qui peuvent se dire, c'est grâce à la gauche", a-t-il pointé.