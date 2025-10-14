Emmanuel Macron sort du Top 50 du baromètre politique de Paris Match, une première pour un président

En plein cœur de la crise politique que traverse le pays, Emmanuel Macron perd encore de sa popularité. Le président de la République est sorti ce mardi du baromètre des cinquante personnalités politiques préférées des Français de Paris Match.

Une première pour un président en exercice. Depuis ce mardi 14 octobre, Emmanuel Macron ne fait plus partie du Top 50 des personnalités politiques préférées des Français de Paris Match.

Créé en décembre 2003, le baromètre de Paris Match, en partenariat avec l’Ifop-Fiducial, classe les personnalités politiques françaises en fonction de leur popularité auprès des citoyens.

Ainsi, selon le baromètre du mois d’octobre 2025, avec 21,5% d’opinions favorables, Emmanuel Macron a dégringolé à la 51e place du classement. Position qu’il partage avec son ancien Premier ministre François Bayrou, qui jouit toutefois de quelques décimales d’adhésion supplémentaires avec 21,9% d’opinions favorables.

Dans l’histoire de ce baromètre, c’est la première fois qu’un président de la République en exercice passe sous la barre des 50. En effet, François Hollande et Nicolas Sarkozy, malgré une popularité en dents de scie, n'étaient jamais descendus en dessous de la 43e place.

La gauche remonte

Toutefois, Emmanuel Macron n’est pas le seul à perdre des places dans le classement. Son Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, a, depuis sa première nomination à Matignon, perdu sept places.

Dans l’opposition, le constat est le même. Bien qu’appréciés par les Français, le duo de tête du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella, sont également dans la tourmente, perdant respectivement cinq et six places dans ce classement.

Au contraire, la gauche traditionnelle est en odeur de sainteté dans ce baromètre d’octobre. Fabien Roussel (PCF) fait un bond de dix-huit places, tout comme Marine Tondelier (Les Ecologistes) qui en gagne treize et Olivier Faure (PS) dix.

Il est à noter que sur l’ensemble des personnalités testées, aucune n’a obtenu un taux d’adhésion supérieur à 50%.