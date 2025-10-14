Toute l’actu en direct 24h/24
Hommage aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard : une minute de silence observée dans les collèges et lycées ce mardi

Samuel Paty et Dominique Bernard ont tous deux été assassinés par des terroristes islamistes. [Sylvain THOMAS / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Les collèges et lycées de France rendront hommage ce mardi aux professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, victimes du terrorisme. Une minute de silence sera notamment observée. 

Un hommage national. Une minute de silence sera observée ce mardi dans tous les collèges et lycées de France à 10h, en mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, tous deux assassinés par de jeunes islamistes. 

Le ministère de l’Education nationale invite également les équipes pédagogiques à compléter cette minute de silence par un «temps de réflexion, d’échanges ou de productions avec les élèves», si elles le souhaitent. 

«L'école frappée en plein cœur»

Dans une lettre envoyée jeudi dernier aux enseignants, l’ancienne ministre de l’Education nationale, Elisabeth Borne rappelait que les assassinats des deux professeurs «ont frappé l’école en plein cœur». «Un an après le verdict rendu suite à l'assassinat de Samuel Paty, alors que le procès en appel concernant les principaux accusés s'ouvrira début 2026, et tandis que l'assassin présumé de Dominique Bernard demeure en détention provisoire dans l'attente de son jugement, la mémoire de ces drames demeure vive», soulignait-elle également. 

A noter que déjà lundi 13 octobre, un hommage à Dominique Bernard a été organisé à Arras (Pas-de-Calais), ville dans laquelle le professeur de Lettres enseignait. 

Sur le même sujet Val-d’Oise : un parc d’Éragny-sur-Oise baptisé Samuel Paty cinq ans après son assassinat Lire

Pour rappel, ce dernier a été assassiné le 13 octobre 2023 par un de ses anciens élèves, Mohammed Mogouchkov, qui s’était radicalisé. Le professeur de 57 ans avait été mortellement blessé à la gorge et au thorax alors qu’il protégeait ses élèves de l’assaillant. 

Après avoir été la cible d’une campagne de cyberharcèlement, Samuel Paty avait été décapité peu après sa sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) le 16 octobre 2020, là encore par un islamiste, Abdoullakh Anzorov. 

A l'issue du procès en première instance, les huit personnes accusées d'être impliquées à divers degrés dans l'assassinat du professeur d’histoire-géographie avaient été reconnues coupables et condamnées à des peines allant de un à seize ans de prison.

Education NationaleTerrorismeSamuel PatyDominique Bernard

