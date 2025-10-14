«Le Hamas a redonné 20 otages dans un triste état psychique qui vont avoir du mal à se reconstruire, si cela arrive un jour», décrypte Georges Bensoussan

«Le Hamas a redonné 20 otages dans un triste état psychique qui vont avoir du mal à se reconstruire si cela arrive un jour», a décrypté Georges Bensoussan, historien et auteur du livre «Les origines du conflit israélo-arabe», ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur la libération émouvante des otages israéliens ce lundi 13 octobre.