LR se déchire après la décision de Laurent Wauquiez de ne pas censurer le gouvernement

La grogne monte au sein des Républicains (LR). La décision de non-censure du gouvernement prise ce mardi 14 octobre par le chef des députés Laurent Wauquiez sème la discorde au sein du parti.

Rien ne va plus chez les Républicains. Depuis la chute du premier gouvernement Lecornu et l’annonce du deuxième, LR se déchire un peu plus. Avec la question de la censure, le parti s’enfonce dans une guerre fratricide.

Les premières dissensions se sont faites sentir dès l’annonce de la non-participation du parti au nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

En effet, les ordres de Bruno Retailleau n’ont pas été suivis et six membres du parti ont tout de même accepté de se joindre à l’équipe gouvernementale : Annie Genevard, Rachida Dati, Philippe Tabarot, Vincent Jeanbrun, Sébastien Martin et Nicolas Forissier.

Cette décision a provoqué l’ire de l’ancien ministre de l’Intérieur qui a indiqué que ces derniers allaient être exclus du parti et qui a entraîné une première fracture au sein de LR.

La censure au cœur des disputes

C’est avant tout la question de la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu qui entraîne le plus de tensions au sein des Républicains.

En effet, ce mardi 14 octobre a été marqué par la déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale du nouveau Premier ministre et ce dernier fait déjà l’objet de deux motions de censure déposées respectivement par le RN et LFI.

A l’issue de cette présentation au cours de laquelle Sébastien Lecornu a accédé au souhait de la gauche et du RN de suspendre la très controversée réforme des retraites, le chef de file des députés Laurent Wauquiez a indiqué que LR ne voterait pas la censure. Un choix qui déplaît.

Maire de Cannes et figure importante du parti, David Lisnard, a réagi dans un communiqué, estimant qu’il «serait inacceptable que Les Républicains valident et entérinent cette lâcheté politique, qui serait une trahison de nos convictions, de nos électeurs et de l’intérêt du pays».

David Lisnard a donc appelé à la participation de LR à une censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.

De son côté, la présidente de la région Ile-de-France, sans appeler à la censure, a dénoncé la suspension de la réforme des retraites. «Faut-il, pour sauver un gouvernement, sacrifier la réforme des retraites», a ainsi interrogé Valérie Pécresse sur X.

Faut-il, pour sauver un gouvernement, sacrifier la réforme des retraites ? Suspendre la réforme des retraites serait une erreur stratégique majeure aux conséquences désastreuses. Je refuse de céder au clientélisme politique ambiant qui estime qu’on peut tout brader, y compris la… https://t.co/oEtmratJRh — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 14, 2025

«Je refuse de céder au clientélisme politique ambiant qui estime qu’on peut tout brader, y compris la crédibilité budgétaire de la France. Le gouvernement ne doit pas capituler», a-t-elle ajouté.

L’eurodéputé François-Xavier Bellamy a pour sa part déclaré au Figaro, que la suspension de la réforme des retraites allait avoir un impact négatif sur l’avenir de la France. «Si j’étais député à l’Assemblée nationale, je voterais pour la censure du gouvernement», a-t-il souligné.