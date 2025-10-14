Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ministres de droite exclus de leur parti : les députés LR se saisissent ce mardi du sujet en réunion

Le groupe présidé par Laurent Wauquiez se réunit ce mardi pour évoquer, notamment, l'exclusion des LR des députés nommés ministre. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Comme chaque semaine, le groupe de la Droite républicaine, présidé par Laurent Wauquiez se réunit à l’Assemblée nationale. Ce mardi, le sujet des députés renvoyés des Républicains à la suite de leur entrée au gouvernement devrait être évoqué. 

C’est une décision qui a divisé le parti. Ce dimanche, immédiatement après l’annonce, les six ministres de droite nommés dans le gouvernement «Lecornu II» ont été exclus des Républicains. 

L’ancien ministre de l’Intérieur, qui avait affirmé qu’il ne rempilerait pas dans un nouveau gouvernement avait averti les membres de sa famille politique quant à la moindre participation dans le nouvel exécutif.

Parmi les ministres évincés, trois occupaient des fonctions de député au sein du groupe LR présidé par Laurent Wauquiez. Directement concerné et affaiblit, le groupe «Droite républicaine» à l’Assemblée nationale devrait ainsi évoquer ces exclusions ce mardi à l’occasion d’une réunion. 

Un vote interne

Alors que le choix de Bruno Retailleau a divisé le parti, les adhérents des Républicains ont été invités ce lundi et ce mardi à voter en faveur, ou non, de la décision du bureau politique. 

Evincée du parti ce dimanche, Annie Genevard, reconduite au ministère de l’Agriculture, a évoqué «un devoir envers nos agriculteurs». «Servir dans un gouvernement n’efface ni les valeurs, ni les principes qui guident l’engagement d’une vie», a déclaré la présidente de la commission nationale d’investiture (CNI) chargée de désigner les candidats LR aux municipales de mars prochain. 

Sur le même sujet Nouveau gouvernement : qui sont les six ministres LR exclus du parti par Bruno Retailleau ? Lire

Également reconduit au ministère des Transports, Philippe Tabarot a lui aussi été exclu des Républicains. Au même titre que Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate LR aux élections municipales de Paris en mars prochain.

Trois députés, nommés ministres, ont également été exclus. Porte-parole du groupe à l’Assemblée nationale, Vincent Jeanbrun s’est vu octroyer le ministère du Logement et de la Ville. Sébastien Martin, élu de Saône-et-Loire, a lui été nommé ministre de l’Industrie, tandis que Nicolas Forissier, député de l’Indre, occupera désormais la fonction de ministre délégué du Commerce extérieur et de l’attractivité.

PolitiqueLes RépublicainsGouvernement

À suivre aussi

Conseil des ministres, déclaration de politique générale, motions de censure... Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi
Crise à Madagascar : Emmanuel Macron exprime sa «grande préoccupation» pour le pays et affirme «l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache»
En directNouveau gouvernement : le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, donne la priorité à «la sécurité du quotidien et à la guerre contre les narcotrafiquants»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités