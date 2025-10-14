Le projet de budget pour 2026, dévoilé mardi, est «terriblement mauvais», a affirmé Marine Le Pen, qui entend censurer le gouvernement de Sébatien Lecornu et estime «qu'il manque une poignée de voix» pour y parvenir.
«Nous n'avons strictement rien à attendre de ce gouvernement», a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'Assemblée, fustigeant un budget dans lequel «les dépenses de l'Etat continuent à augmenter, au bas mot de 25 milliards» d'euros, et qui comporte «encore des nouvelles créations de taxes».
Lors d’une conférence de presse, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a indiqué que son groupe allait «redéposer une motion de destitution» contre Emmanuel Macron.
«Le problème est à la racine. Le président doit partir», a-t-elle insisté, considérait que le chef de l’Etat «était en train de faire perdre du temps au pays». La députée du Val-de-Marne a appelé à la censure de Sébastien Lecornu, considérant que sa renomination était «un affront à la démocratie».
Les motions de censure à l'encontre du gouvernement Lecornu seront examinées ce jeudi à 9h.
Le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu est reporté à 11h. Il se tiendra à l'Elysée.
Avant sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convié les députés Ensemble pour la République, Horizons, MoDem, Les Républicains et LIOT à Matignon, a appris CNEWS, confirmant une information de Franceinfo.
Le groupe LIOT a refusé la proposition du chef du gouvernement.
Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.
