En directNouveau gouvernement : les motions de censure seront examinées ce jeudi à 9h

Sébastien Lecornu s'apprête à faire face à deux motions de censure. [ALAIN JOCARD/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu, qui fera face à deux motions de censure ce mardi, présente aujourd'hui les deux projets de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale en conseil des ministres, avant de prononcer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Déclaration
Marine Le Pen dénonce un projet de budget «terriblement mauvais» pour 2026

Le projet de budget pour 2026, dévoilé mardi, est «terriblement mauvais», a affirmé Marine Le Pen, qui entend censurer le gouvernement de Sébatien Lecornu et estime «qu'il manque une poignée de voix» pour y parvenir. 

«Nous n'avons strictement rien à attendre de ce gouvernement», a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'Assemblée, fustigeant un budget dans lequel «les dépenses de l'Etat continuent à augmenter, au bas mot de 25 milliards» d'euros, et qui comporte «encore des nouvelles créations de taxes».

Déclaration
Mathilde Panot : «La reconduction de Sébastien Lecornu est un affront»

Lors d’une conférence de presse, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a indiqué que son groupe allait «redéposer une motion de destitution» contre Emmanuel Macron. 

«Le problème est à la racine. Le président doit partir», a-t-elle insisté, considérait que le chef de l’Etat «était en train de faire perdre du temps au pays». La députée du Val-de-Marne a appelé à la censure de Sébastien Lecornu, considérant que sa renomination était «un affront à la démocratie».

Les motions de censure seront examinées ce jeudi à 9h

Les motions de censure à l'encontre du gouvernement Lecornu seront examinées ce jeudi à 9h. 

Le conseil des ministres reporté à 11h

Le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu est reporté à 11h. Il se tiendra à l'Elysée. 

Déclaration
Le groupe LIOT refuse de rencontrer le Premier ministre

Avant sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convié les députés Ensemble pour la République, Horizons, MoDem, Les Républicains et LIOT à Matignon, a appris CNEWS, confirmant une information de Franceinfo. 

Le groupe LIOT a refusé la proposition du chef du gouvernement.

Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi

Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.

Retrouvez notre article ici.

PolitiqueGouvernementPremier ministreSébastien Lecornu

