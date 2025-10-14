En conférence de presse, Stéphane Peu, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, a considéré que le budget présenté par Sébastien Lecornu était «pire que celui imagine par François Bayrou».

L’élu de Seine-Saint-Denis a insisté pour la suspension de la réforme des retraites, ajoutant que son groupe votera la motion de censure contre le Premier ministre. «La volonté est de continuer la politique mise en œuvre depuis 2017, peu importe le vote et le souhait des Français», a-t-il déclaré.