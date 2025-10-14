A la suite de son Bureau national, le Parti socialiste a annoncé qu'il déposerait une motion de censure mardi soir si ses exigences ne sont pas satisfaites par Sébastien Lecornu.
Sébastien Lecornu va bientôt la parole, à 15h, à l'Assemblée nationale.
Les motions de censure qui ont été déposées contre le gouvernement Lecornu sont «des motions de dissolution et doivent être vues comme telles», a averti Emmanuel Macron en Conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.
«Le paysage politique est fragmenté», a concédé Maud Bregeon au sortir du conseil des ministres.
Lors d’une conférence de presse, la présidente du groupe écologiste et social Cyrielle Chatelain a indiqué que la majorité des députés de son groupe était «pour la censure». «Nous regrettons qu’une minorité continue de s’accaparer l’ensemble des pouvoirs», a-t-elle dénoncé ce mardi.
«Désireux d’éviter la censure», le groupe LIOT s’est dit «désireux d’entendre le Premier ministre», avant «de se déterminer». Alors que le président Laurent Panifous a été nommé ministre en charge des Relations avec le Parlement, le groupe a tenu à maintenir «son indépendance et son statut d’opposant constructif». Le porte-parole du groupe Harold Huwart a déclaré que les députés LIOT attendaient «un geste fort et immédiat sur la réforme des retraites».
En conférence de presse, Stéphane Peu, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, a considéré que le budget présenté par Sébastien Lecornu était «pire que celui imagine par François Bayrou».
L’élu de Seine-Saint-Denis a insisté pour la suspension de la réforme des retraites, ajoutant que son groupe votera la motion de censure contre le Premier ministre. «La volonté est de continuer la politique mise en œuvre depuis 2017, peu importe le vote et le souhait des Français», a-t-il déclaré.
Le PS a annoncé annuler sa conférence de presse initialement prévue à 12h15, a annoncé le parti.
Le projet de budget pour 2026, dévoilé mardi, est «terriblement mauvais», a affirmé Marine Le Pen, qui entend censurer le gouvernement de Sébatien Lecornu et estime «qu'il manque une poignée de voix» pour y parvenir.
«Nous n'avons strictement rien à attendre de ce gouvernement», a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'Assemblée, fustigeant un budget dans lequel «les dépenses de l'Etat continuent à augmenter, au bas mot de 25 milliards» d'euros, et qui comporte «encore des nouvelles créations de taxes».
Lors d’une conférence de presse, la cheffe des députés LFI Mathilde Panot a indiqué que son groupe allait «redéposer une motion de destitution» contre Emmanuel Macron.
«Le problème est à la racine. Le président doit partir», a-t-elle insisté, considérait que le chef de l’Etat «était en train de faire perdre du temps au pays». La députée du Val-de-Marne a appelé à la censure de Sébastien Lecornu, considérant que sa renomination était «un affront à la démocratie».
Les motions de censure à l'encontre du gouvernement Lecornu seront examinées ce jeudi à 9h.
Le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu est reporté à 11h. Il se tiendra à l'Elysée.
Avant sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convié les députés Ensemble pour la République, Horizons, MoDem, Les Républicains et LIOT à Matignon, a appris CNEWS, confirmant une information de Franceinfo.
Le groupe LIOT a refusé la proposition du chef du gouvernement.
Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.
