Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directNouveau gouvernement : une journée déjà décisive pour Sébastien Lecornu et son gouvernement

Sébastien Lecornu fera face à deux motions de censure, ce mardi. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Sébastien Lecornu, qui fera face à deux motions de censure ce mardi, présente aujourd'hui les deux projets de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale en conseil des ministres, avant de prononcer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi

Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.

Retrouvez notre article ici.

PolitiqueGouvernementPremier ministreSébastien Lecornu

À suivre aussi

Ministres de droite exclus de leur parti : les députés LR se saisissent ce mardi du sujet en réunion
Conseil des ministres, déclaration de politique générale, motions de censure... Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi
Crise à Madagascar : Emmanuel Macron exprime sa «grande préoccupation» pour le pays et affirme «l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités