Sébastien Lecornu, qui fera face à deux motions de censure ce mardi, présente aujourd'hui les deux projets de budget de l'Etat et de la Sécurité sociale en conseil des ministres, avant de prononcer sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Suivez notre direct.
Les projecteurs braqués sur Sébastien Lecornu ce mardi
Tous les regards sont désormais braqués sur lui. Alors qu’Emmanuel Macron a fait le choix, contre vents et marées, de reconduire Sébastien Lecornu à Matignon, le Premier ministre doit passer les examens successifs du conseil des ministres - qu’il a récemment nommés - et de l’Assemblée - dont une partie réclame déjà sa censure - pour ses budgets pour 2026, érigés en véritables priorités pour sortir la France de la crise dans les temps impartis par la Constitution.
