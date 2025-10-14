Plaques d’immatriculation roses : ce qu’il faut savoir sur ce nouveau dispositif mis en place à partir de 2026

Début 2026, des plaques d’immatriculation roses vont faire leur apparition pour distinguer les immatriculations provisoires des autres, selon l'association «40 millions d'automobilistes», qui révèle l'information.

De nouvelles plaques d’immatriculation. Afin de rendre plus lisible et traçable le passage des immatriculations provisoires, les autorités prévoient d’introduire des plaques roses dès le premier trimestre 2026, comme l'a révélé l’association «40 millions d’automobilistes» dans une vidéo, en partenariat avec SPM Group, un leader français du marquage automobile.

Ce changement ne concernera que les véhicules neufs, importés ou de démonstration, qui roulent sous un numéro provisoire commençant par «WW». Chaque année, plus de 460.000 véhicules circulent ainsi en France.

la mention de la date de fin de validité désormais inscrite

Jusqu’à présent, ces plaques provisoires étaient composées de lettres et de chiffres noirs sur fond blanc. Dès 2026, elles deviendront roses, tout en conservant la séquence «WW» en noir. Autre innovation : la mention de la date de fin de validité sera désormais inscrite sur la plaque.

Avec ce nouvel habillage, les autorités espèrent renforcer la transparence dans le contrôle routier. Aujourd’hui, les plaques provisoires peuvent rester en circulation au-delà de leur délai légal, ce qui rend difficile, pour les forces de l’ordre, de déterminer si un véhicule est toujours en règle.

Un numéro provisoire réutilisé tous les 14 mois

Autre problème : l’épuisement rapide des combinaisons de numéros. En moyenne, un numéro provisoire est réutilisé tous les 14 mois. Résultat : si un particulier omet de remplacer la plaque à la fin de la période autorisée, la même immatriculation peut être attribuée à un autre véhicule. Celui-ci pourrait alors recevoir des amendes destinées à un précédent propriétaire.

Le nouveau modèle de plaque sera soumis à validation dans les prochains mois. Le dossier sera examiné d’ici au premier trimestre 2026, date à laquelle le dispositif devrait être opérationnel.