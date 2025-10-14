Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le

Un département insulaire a été placé en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du mercredi 15 octobre. Il s'agit de la Corse-du-Sud.

Il pourrait pleuvoir en quantité non négligeable entre le golfe de Porto et jusqu'à Bonifiacio. 

Météo-France a en effet diffusé une vigilance jaune pluie-inondation pour la journée du mercredi 15 octobre sur la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Emise la veille à 16h, cette vigilance jaune est le premier seuil d'alerte d'une échelle qui en compte trois (jaune, orange, rouge).

Se tenir informé de la situation

Comme le précise l'agence nationale de météorologie sur son site, en cas de vigilance jaune, il est particulièrement recommandé de rester attentif, notamment si l'on pratique des activités sensibles au risque météorologique concerné.

Sur le même sujet Météo : températures clémentes, soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

Des phénomènes habituels dans la région peuvent occasionnellement être dangereux localement (montée des eaux, par exemple). 

Il convient, dans ce contexte, de se tenir au courant de l'évolution de la situation.

vigilance météopluieInondationMétéo-France

